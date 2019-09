Deutscher Radiopreis: Udo Lindenberg live in Hamburg

Lindenberg: "Radio war mein Fenster zur Welt"

Udo Lindenberg ist dem Radio seit jeher eng verbunden. Wie gebannt verfolgte der junge Udo Ende der 50er-Jahre im westfälischen Gronau die wenigen Sendungen mit moderner Musik. Diesen ersten Kontakt beschreibt Udo Lindenberg im Interview für den Deutschen Radiopreis als "Erweckungserlebnis". Eine Begeisterung, die bis heute anhält und die sich sogar in seinen Liedern wiederfindet. In "Radio Song" suchte Udo Lindenberg schon 1976 nach seiner verschollenen Jugendliebe. Und tatsächlich soll das Unplugged-Remake des Titels mit Andreas Bourani vor Kurzem die Suche zu einem erfolgreichen Ende gebracht haben: "Und dann rief die tatsächlich an. Wir haben uns dann wieder getroffen nach all den Jahrzehnten. Das war absolut wunderbar. Und es lief über das Radio", freut sich Udo Lindenberg.

Zur Gala in der Elbphilharmonie hat er den Erfolgstitel "Stärker als die Zeit“ und die neue Single "Niemals daran gezweifelt" im Gepäck. Für Udo Lindenberg ist es bereits der dritte Auftritt beim Deutschen Radiopreis. 2015 überreichte er als Überraschungsgast die Auszeichnung für die "Beste Programmaktion". Drei Jahre zuvor stand der Panikpräsident selbst ganz im Mittelpunkt der Gala, als ihn der Radiopreis-Beirat mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk ehrte.

Pianistin Buniatishvili: "Ich bin stolz dabei zu sein"

Khatia Buniatishvili spielt bei der Radiopreis-Gala Schubert.

Auch Khatia Buniatishvili fiebert dem Auftritt in der Elbphilharmonie entgegen. Die Ausnahmepianistin aus Georgien reizt dabei sowohl die Zusammenarbeit mit den übrigen Rock- und Popkünstlern als auch das spektakuläre Hamburger Konzerthaus: "Natürlich ist es eine Ehre, bei dieser großen Show mitmachen zu können. Das Schöne ist, dass internationale Künstler gemeinsam das deutsche Radio feiern. Ich bin stolz, dabei zu sein." Schon als Jugendliche wurde Khatia Buniatishvili in Europa und den USA für ihre freie und lebendige Interpretation klassischer Werke gefeiert. Aktuell konzentriert sie sich bei ihrem Spiel auf die Werke von Komponisten wie Franz Schubert und Franz Liszt. Bei der Radiopreis-Gala präsentiert sie einen Auszug aus der "Ungarischen Rhapsodie Nr. 2".

Nominierte fiebern Entscheidung entgegen

Wenige Tage vor der Radiopreis-Gala stehen nun auch alle Finalisten fest. Die unabhängige Jury hat aus den mehr als 440 Bewerbungen in jeder Kategorie jeweils Nominierte ausgewählt. Besonders begehrt ist in diesem Jahr die Auszeichnung für den "Besten Podcast". Sie wird im Jubiläumsjahr zum ersten Mal verliehen. Hier hat die Jury Bewerbungen ausgewählt, die durch besonders kreative Erzählformen auffallen und die Stärken des Radios nutzen.

Radiopreis: Musik-Stars gratulieren zum Jubiläum

Am 25. September feiert der Deutsche Radiopreis sein zehnjähriges Jubiläum. Lukas Graham, Rea Garvey und viele weitere Musikstars gratulieren zum Geburtstag.

Im Finale steht SWR3 mit einer Podcast-Serie, die die Geschichten und Funfacts hinter bekannten Popsongs beleuchtet. ANTENNE BAYERN hofft mit dem True-Crime-Format "Geheimakte Peggy" auf eine Auszeichnung. Und NDR Info hat die Jury mit einer Serie über das Leben seiner Korrespondenten in Singapur neugierig gemacht. Lena Bodewein, Holger Senzel und Sohn Jonny lassen die Hörerinnen und Hörer am Familien- und Reporter-Alltag in der Metropole teilhaben. Holger Senzel ist außerdem in der Kategorie "Beste Reportage" nominiert.

Sebastian Pasutti und Annika Sesterhenn gehen für den Berliner Rundfunk 91.4 ins Rennen.

Auch SWR3 hat Chancen auf eine weitere Auszeichnung. Vier Jahre nach dem Sieg in der Kategorie "Bestes Nachrichten- und Informationsformat" ist der "SWR3 Report" erneut nominiert. Dieses Mal mit einer Ausgabe zum Umgang mit Fake News. Der Berliner Rundfunk 91.4 und Deutschlandfunk Nova haben es jeweils mit Magazinen ins Finale geschafft, die den Hörern zum Feierabend die wichtigsten Ereignisse des Tages unterhaltsam und übersichtlich zusammenfassen.

Die Entscheidung in der Kategorie "Bestes Interview" fällt zwischen Bremen Zwei, NDR Kultur und MDR Aktuell. MDR-Reporterin Julia Kastein hat sich mit einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Bautzen für das Finale qualifiziert. Darin arbeitet sie den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft und die Folgen für die Stadt auf. Alexander Solloch von NDR Kultur hat es mit einem Interview mit einem Überlebenden des Anschlags auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" unter die besten Drei geschafft. Und Mario Neumann von Bremen Zwei ist für ein Interview-Format nominiert, bei dem Menschen aus dem Alltag und ihre Geschichten im Mittelpunkt stehen.

Marcus Fahn gehört zu den Finalisten in den Kategorie "Bester Moderator".

Im Finale um die Auszeichnung als "Bester Moderator" stehen Morgen-Moderator Marcus Fahn von BAYERN 1, Dirk Wagner von hr-INFO und Steffen Lukas von RADIO PSR. Letzterer konnte 2016 schon einmal über den Deutschen Radiopreis für die "Beste Comedy" jubeln.

Wer nun am 25. September über den Deutschen Radiopreis jubeln darf, erfahren die Nominierten erst wenn sie von Laudatoren wie Schauspieler Jörg Schüttauf und Schriftstellerin Dörte Hansen auf die Galabühne gerufen werden. Auch Managerin Julia Jäkel, Schauspielerin Andrea Sawatzki und Regisseur Sönke Wortmann überreichen die Auszeichnungen in diesem Jahr.

Radiopreis-Gala live verfolgen

Unmittelbar nach den letzten Vorstellungen beginnt am Wochenende der aufwendige Umbau der Elbphilharmonie. Mit unzähligen Scheinwerfern, Kameras und kilometerlangen Kabeln verwandeln die Techniker das Konzerthaus in die Kulisse für eine glamouröse Gala. Um die Show für Radiohörer im ganzen Land erlebbar zu machen, bauen sie ein gläsernes Studio direkt über der Bühne auf. Hier werden Birgit Hahn und Christian Winkler die Gala verfolgen und deutschlandweit live auf vielen Radioprogrammen kommentieren. Eine Übersicht der übertragenden Sender wird Anfang kommender Woche vorliegen. Fest steht schon, dass die Dritten Programme der ARD die Gala zeitversetzt im Fernsehen übertragen werden. Online können Musik- und Radiofans die Gala auf dieser Website ebenso im Livestream erleben wie zuvor die Ankunft der Gäste und Stars. Die Übertragung vom roten Teppich beginnt um 18.30 Uhr.