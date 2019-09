Deutscher Radiopreis: Countdown zur Jubiläumsgala

Der Deutsche Radiopreis ist zum zweiten Mal in der Elbphilharmonie zu Gast.

Ungewöhnliche Klänge werden heute durch den Großen Saal der Elbphilharmonie schallen. Dort wo sonst eher klassische Musik zu hören ist, wird am Abend der Deutsche Radiopreis verliehen. Zur zehnjährigen Jubiläumsgala der Veranstaltung öffnet das renommierte Hamburger Konzerthaus seine Türen für die Ehrung der besten deutschen Radiomacher. Moderatorin Barbara Schöneberger wird zudem zahlreiche nationale und internationale Rock- und Popstars begrüßen.

Grönemeyers Liebeserklärung ans Radio

Herbert Grönemeyer tritt bei der Jubiläumsgala mit der NDR Radiophilharmonie auf.

Zum zehnten Geburtstag hat Herbert Grönemeyer eine ganz besondere Liebeserklärung für das Radio im Gepäck: Er präsentiert ein eigenes für die Gala komponiertes Arrangement seiner Ballade "Mein Lebensstrahlen". "Ohne das Radio wäre meine Karriere glaube ich gar nicht so möglich gewesen", sagte der 63-Jährige im Interview. Mit Panik-Rocker Udo Lindenberg wird eine weitere deutsche Musik-Legende in Hamburg singen. In der Elbphilharmonie stellt er seine neue Single "Niemals dran gezweifelt" vor. Neben den beiden Altstars wird die junge Garde der deutschen Popmusik durch Mark Forster, Lena und Nico Santos vertreten. Die britische Kultband Simply Red und die georgische Starpianistin Khatia Buniatishvili verleihen dem Radiopreis internationales Flair.

Bundespräsident Steinmeier ist Ehrengast

Doch nicht nur zahlreiche Musikstars erweisen dem Deutschen Radiopreis die Ehre. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Jubiläumsgala kommen und in seiner Rede unter anderem über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Radios sprechen. Um den Auftritt des Bundespräsidenten vorzubereiten, sind umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Das Landeskriminalamt Hamburg durchsuchte die Elbphilharmonie vor der Veranstaltung mit Spürhunden.