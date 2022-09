Roland Kaiser und Tears For Fears beim Deutschen Radiopreis 2022

Schlager-Legende Roland Kaiser tritt beim Deutschen Radiopreis zusammen mit Gegor Meyle auf.

Manche haben Musikgeschichte geschrieben, andere sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, und wieder andere bringen mit ihren Songs das Lebensgefühlt ganzer Generationen auf den Punkt: Die Stars, die zum Deutschen Radiopreis 2022 kommen werden, decken ein großes Spektrum ab. Bei der Gala am 8. September wird Barbara Schöneberger mit Roland Kaiser und Tears For Fears gleich zwei Musiklegenden in Hamburg begrüßen, die in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Radiohits geschaffen haben. Hörer und Zuschauerinnen dürfen sich außerdem auf die Show von The BossHoss und auf ein Wiedersehen mit den Sportfreunden Stiller freuen. Newcomerin Leony wiederum präsentiert dem Publikum, den Nominierten und ihren Gästen ihre jüngsten Dance-Hits.

Roland Kaiser kommt mit "ganz persönlichem" Song zur Gala

Roland Kaiser ist es in mehr als 40 Jahren auf der Bühne gelungen, Songs für jede Gelegenheit und für jedes Alter zu schreiben. Seine Songs haben die deutschsprachige Musikszene mitgeprägt und werden im Festzelt genauso gespielt wie bei der Familienfeier oder eben im Radio. Und sie verbinden: Ob "Joana", "Es geht schon wieder los" oder "Warum hast du nicht Nein gesagt" - die entscheidenden Textzeilen kennt so gut wie jeder. Davon konnte sich der 70-Jährige bei seiner gerade erst zu Ende gegangenen Openair-Tour überzeugen, zu der 300.000 Fans kamen. Die Radiopreis-Gala mit ihren 950 Nominierten und Gästen verspricht im Vergleich dazu schon fast eine intime Atmosphäre.

Roland Kaiser: "Radio hat mich von Kindesbeinen an begleitet."

Roland Kaiser spricht über einen ganz persönlichen Song, den er zur Radiopreis-Gala mitbringt, und über seine Hörgewohnheiten.

Dementsprechend hat sich Roland Kaiser für seinen Auftritt im Hamburger Hafen mit "Bis zum letzten Atemzug" einen ganz besonderen Song ausgesucht: "Das ist ein sehr persönliches Lied, das meine Lebensgeschichte erzählt", erklärt er im Radiopreis-Interview. Der Song sei ein Geschenk von Singer-Songwriter Gregor Meyle. "Und Gregor hat gesagt, er würde mitkommen und das Lied mit mir gemeinsam singen. Da freue ich mich sehr drauf", sagt Roland Kaiser. Das Duett beim Deutschen Radiopreis ist übrigens die Live-Premiere des Songs. Er erscheint erst wenige Tage vor der Gala auf dem neuen Album "Perspektiven". Es ist Roland Kaisers 30. Studioalbum.

Kaum ein Radioprogramm ohne Tears For Fears

Curt Smith und Roland Orzabal von Tears For Fears melden sich nach einer langen Kreativpause zurück.

Die Fans von Tears For Fears mussten dagegen viel Geduld haben, bis sie wieder Neues von Roland Orzabal und Curt Smith hören durften. Sage und schreibe 18 Jahre ließen sich die Briten Zeit, bevor sie im vergangenen Frühjahr mit "Tipping Point" ein neues Album rausbrachten. Dennoch waren Tears For Fears auch während ihrer kreativen Pause so präsent wie kaum eine andere Band der 80er Jahre. Ihre musikalischen Meilensteine wie "Shout" oder "Sowing The Seeds Of Love" gehören zum festen Bestandteil der Playlists vieler Radioprogramme. Regelmäßig sind Tears For Fears auf Tour und feiern mit ihren Fans nicht nur die neuen Werke, sondern auch die bekannten Klassiker. So auch beim Deutschen Radiopreis in Hamburg: Tears For Fears werden nicht nur ihre aktuelle Single "The Tipping Point" auf die Gala-Bühne bringen, sondern auch ihren Hit von 1985 "Everybody Wants To Rule The World".

The BossHoss wollen das Publikum von den Stühlen holen

Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss wollen das Gala-Publikum zum Tanzen bringen.

Geradezu legendär ist auch die Live-Show von The BossHoss. Stilecht mit Fransenjacke, polierten Gürtelschnallen und Western-Boots werden die Berliner Großstadt-Cowboys den Gala-Gästen einheizen. Ihre aktuelle Single "Dance The Boogie" vom Album "Black Is Beautiful" verstehen Sascha Vollmer und Alec Völkel durchaus als Aufforderung. Auch weil The BossHoss nach zwei Jahren Pandemie-Pause geradezu nach Live-Atmosphäre gieren. Den ganzen Sommer über war die Band auf Tour - die Radiopreis-Gala findet kurz vor dem Abschluss der Openair-Saison statt. "Das Kribbeln ist immer da, egal wie oft man tourt. Aber natürlich ist das eine besondere Tour. Das fühlt sich schon wie eine Comeback-Tour an", beschreibt Frontmann Alec Völkel. Tatsächlich ist der Auftritt beim Deutschen Radiopreis eine Art Comeback für The BossHoss. 2016 sorgten sie schon einmal für einen Kickstart in die Gala-Nacht. Damals griff sogar Moderatorin Barbara Schöneberger zum Mikro und unterstützte die Band beim Hit "Dos Bros". Dem Radio fühlt sich die Band mit dem unverwechselbaren Sound auch nach Hits wie "Hey Ya!", "Don't Gimme That" oder "Jolene" nach wie vor eng verbunden, sagt Sänger Alec Völkel: "Wir feiern das immer noch, wenn es ein neuer Song von uns ins Radio schafft. Das ist immer noch ein besonderer Moment, weil Radio einfach so viele Menschen erreicht."

Nominierte fiebern Entscheidung entgegen

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Die Sender haben fast 400 Beiträge in den Wettbewerb geschickt. In jeder der neun Preiskategorien haben drei Nominierten-Teams die Chance auf eine Auszeichnung. Gesucht werden unter anderem die "Beste Morgensendung", das beste Nachwuchstalent sowie die "Beste Programmaktion". Wer das Rennen schließlich macht, erfahren die Nominierten von prominenten Laudatorinnen und Laudatoren wie Schauspielerin Karoline Herfurth, Ex-Leichtathlet Mathias Mester und Sängerin Victoria Swarovski.

Den Deutschen Radiopreis überall erleben

Die spannende Verleihung können Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland am 8. September live miterleben. 54 private und öffentlich-rechtliche Programme übertragen die Gala in voller Länge im Radio, elf Sender begleiten die Show mit dem Online-Stream. Aus dem gläsernen Studio gleich neben der Bühne wird Thorsten Schorn ab 20.05 Uhr berichten, wie groß die Anspannung bei den Nominierten ist und welche Preisträgerinnen und Preisträger schließlich jubeln dürfen.

Die Radiopreis-Verleihung live im Radio Bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern machen mit:

BR24 Radio, Bremen Vier, hr1, MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT, MDR THÜRINGEN, NDR Info Spezial, NDR 2, rbb 88.8, SR 1, SWR Aktuell, WDR 2 und Deutschlandfunk Nova



Von den privaten Programmen übertragen:

104.6 RTL Berlins Hitradio, 105'5 Spreeradio, Antenne Bad Kreuznach, Antenne Idar-Oberstein, Berliner Rundfunk 91.4, DONAU 3 FM, ENERGY Berlin, ENERGY Bremen, ENERGY Deutschland, ENERGY Hamburg, ENERGY München, ENERGY NRW, ENERGY Nürnberg, ENERGY Stuttgart, ffn, HIT RADIO FFH, HITRADIO RTL, kulthitRADIO in NRW, lulu.fm, R.SA, R.SH, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, Radio Frankfurt, Radio Gong 96.3, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, RADIO PSR, Radio Regenbogen, Radio Zwickau, ROCK ANTENNE Hamburg, RPR1. und RTL - Deutschlands Hit-Radio



Online ist die Gala im Stream zu hören bei:

89.0 RTL, ANTENNE BAYERN, Hitradio antenne 1, Mira FM, Radio Brocken, RADIO fresh80s, Radio Primavera, Radio Sunray-FM, Radio Zwiebel, Radio-DD63 und Zellerau.Net

Natürlich können Fans die Auftritte von Roland Kaiser, Tears For Fears und The BossHoss sowie von den Sportfreunden Stiller und Leony auch im Livestream auf dieser Website verfolgen. Der Stream startet schon um 18.30 Uhr, wenn die Stars, die Nominierten und ihre Gäste am Roten Teppich eintreffen. Ein Liveblog wird außerdem die schönsten Bilder und Reaktionen aus den sozialen Netzwerken zusammenfassen. Unter dem Hashtag #drp22 können Userinnen und User mitdiskutieren. Bis zum 11. September zeigen außerdem mehrere Dritte Programme der ARD die Show zeitversetzt im Fernsehen.