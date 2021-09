Vom Radio ins Rampenlicht: Countdown zum Deutschen Radiopreis

Ausgefeiltes Corona-Hygienekonzept

Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Im zweiten Pandemiesommer könnte man meinen, dass die Umsetzung der Corona-Regeln beim Aufbau schon zur Routine geworden ist. Doch weit gefehlt. "In diesem Jahr ist es komplizierter als 2020", erklärt Produktionsleiter Marco Mansholt. Ein 48-seitiges Hygienekonzept regelt alles - vom Aufbau bis zur Durchführung der Show. Was Mansholt vom vergangenen Jahr beibehalten hat, ist der frühe Aufbaubeginn. Nur so ließen sich die Gewerke entzerren - schließlich müssen die Abstände gewahrt werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht beim Aufbau.

Das meiste steht bereits. Vor allem an der Licht- und Tontechnik wird aber noch bis zum Schluss gebastelt und getestet. Ein Anruf bringt Erleichterung: Der lang erwartete Truck mit der Ausrüstung für den britischen Sänger Rag'n'Bone Man kündigt sich an. Ein weiteres Puzzleteil im komplexen Aufbauplan.

Nur Nominierte und Laudatoren im Saal

Geladen sind ausschließlich die Protagonisten des Abends - Nominierte und Laudatoren. Partner und Freundinnen können die Gala vorm Radio, im Livestream oder zeitversetzt im Fernsehen verfolgen. "Wir haben das Glück, dass durch die Dachklappen und die großen Tore zu beiden Seiten permanente Zirkulation in der Location herrscht", so Mansholt. "Und das Wetter spielt auch mit." Wenn das so bleibt, werden die 120 Mitwirkenden am Donnerstagabend bei einer frischen, aber nicht kalten Brise die Show verfolgen können.

Für alle am Aufbau Beteiligten gilt bis heute Abend: durchhalten, nicht in Hektik verfallen, dranbleiben. Und dann müssen die Gäste auch noch pünktlich zur Location kommen - der angekündigte Lokführerstreik bereitet Kay-Christian Säger, Gesamtprojektkoordinator Deutscher Radiopreis, Sorge. Aber alle sind optimistisch, dass bis zum Abend wie gewohnt alle das sind und alles sitzt, wenn es heißt: Der Deutsche Radiopreis geht an ...