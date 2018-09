Deutscher Radiopreis: Countdown zur Gala läuft

Steht beim Deutschen Radiopreis in Hamburg auf der Bühne: Pop-Legende Lenny Kravitz.

Für Lenny Kravitz dürfte der Auftritt heute Abend in Hamburg eher ungewohnt sein: Statt wie sonst vor Tausenden Fans in einer großen Halle, wird er - ziemlich exklusiv - vor nur etwa 900 geladenen Gästen im Schuppen 52 im Hamburger Hafen auftreten. Der Sänger ist Hauptact beim Deutschen Radiopreis. Lange war es ruhig um ihn, nun ist er mit neuen Radiohits zurück. Im Frühjahr hat er mit "Low" wieder eine Single veröffentlicht. Und gerade ist er eigentlich in den USA auf Tour - mit seinem elften Album "Raise Vibration", das am Freitag erscheint, nur einen Tag nach der Radiopreis-Gala.

Stars sorgen für Glamour

2016 von der BBC zu einer der spannendsten Newcomerinnen gewählt: Dua Lipa.

Neben Kravitz bringen noch viele weitere Künstler Glamour in den Hamburger Hafen: die Britin Dua Lipa etwa, die die BBC 2016 mit ihrem "Dark Pop" zu einer der spannendsten Newcomerinnen gewählt hat. Die Sängerin bringt ein gläsernes Klavier mit, das den Veranstaltern im Vorwege die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn trieb - aus Angst, dass das exklusive Instrument beim Transport Schaden nimmt. Ebenfalls dabei ist das Elektropop-Duo Glasperlenspiel mit seiner aktuellen Single "Schloss". Und auch Namika, die 2015 mit dem Radiohit "Lieblingsmensch" ihren Durchbruch feierte, der Ohrwurm-Garant Max Giesinger und die Hamburger Band Revolverheld treten beim Radiopreis auf.

Moderiert wird die Show auch diesmal wieder von Barbara Schöneberger. In der Rolle der Gastgeberin der Radiopreis-Gala fühlt sie sich eindeutig wohl. Schließlich moderiert sie die Show nun schon zum achten Mal, sechs Mal im Schuppen 52 und im vergangenen Jahr in der wenige Monate zuvor eröffneten Elbphilharmonie.

"Ich habe ein Kleid im Beyoncé-Style."

Barbara Schöneberger moderiert die Radiopreis-Gala zum achten Mal. Und wie immer geht es nur um die eine Frage: Was wird sie anziehen? Jens Mahrhold versucht das Geheimnis zu lüften.

So viele Bewerber wie nie

Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend aber nicht nur die prominenten Star-Gäste, sondern die nominierten Radiomacher. In diesem Jahr hatte es die Jury besonders schwer: Für die elf Kategorien gingen insgesamt 385 Bewerbungen von 133 Radioprogrammen ein - ein neuer Rekord. Die jetzt Nominierten haben sich bei der Jury des Grimme-Instituts mit ihren Arbeiten durchgesetzt und hoffen nun unter anderem in Kategorien wie Bester Moderator, Bestes Interview, Beste Morgensendung oder Bester Newcomer auf die Auszeichnung. Für je drei Finalisten in elf Kategorien heißt es an diesem Abend also noch einmal zittern. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von prominenten Laudatoren verkündet, darunter Matze Knop, Esther Schweins oder Norbert Blüm.

Gala online, im Radio oder Fernsehen verfolgen

Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2018 startet um 20 Uhr und wird selbstverständlich auch im Radio zu hören sein. 69 Sender - 13 öffentlich-rechtliche und 56 private Programme - haben angekündigt, den Gala-Abend live zu übertragen. Nina Zimmermann von N-JOY und Florian Weiss von Antenne Bayern kommentieren die Gala für die Radiohörer. Im Fernsehen senden sechs Dritte Programme sowie ARD-alpha die Gala aus Hamburg zeitversetzt. Hier, auf der Seite des Deutschen Radiopreises, wird die Veranstaltung außerdem im Livestream zu sehen sein. Start der Übertragung ist bereits um 18.30 Uhr mit Eindrücken vom roten Teppich.