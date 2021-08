Deutscher Radiopreis 2021: Show mit Oerding & Weiss und Nathan Evans

Radiopreis-Gala: Oerding & Weiss sowie Nathan Evans live dabei

Johannes Oerding und Wincent Weiss präsentieren beim Radiopreis ihren gemeinsamen Song "Die guten Zeiten".

Eigentlich hatten sich Johannes Oerding und Wincent Weiss schon darauf gefreut, ihren Song zur Fußball-Europameisterschaft bei der Siegesfeier vor dem Brandenburger Tor spielen zu dürfen. Daraus wurde bekanntlich leider nichts. Statt in Berlin feiern die beiden Singer-Songwriter nun mit den Siegerinnen und Sieger beim Deutschen Radiopreis im Hamburger Hafen. Glamour statt Konfettiregen! Außerdem wird Moderatorin Barbara Schöneberger am 2. September Newcomer Nathan Evans auf der Gala-Bühne begrüßen dürfen. Der junge Schotte hat im vergangenen Winter mit seiner Version des "Wellerman" einen regelrechten Shanty-Hype in den sozialen Netzwerken und im Radio losgetreten.

Mit einem Shanty in die Welt

Nathan Evans hat einen Kickstart ins Musikgeschäft hinter sich.

Wenn Nathan Evans auf die vergangenen Monate zurückschaut, kann er kaum glauben, was alles passiert ist. Vor einem Jahr drehte der 27-Jährige noch als Briefträger seine Runden in der schottischen Provinz. Dann kam ein weiterer Lockdown - und die Langeweile: "Für mich war es echt schlimm - Zuhause bleiben, nichts zu tun zu haben. Das Leben war halt lange Zeit nicht normal. Aber es hat mir als Künstler auch geholfen", erinnert sich Nathan Evans. Der Briefträger griff in seiner Freizeit wie gewohnt zur Gitarre und nahm seine ganz eigene Interpretation des "Wellerman" auf - eines uralten Seemanslieds, das Mut machen soll und zum Durchhalten auffordert. Innerhalb von einer Woche schauten sich acht Millionen Menschen das Video im Netz an - und Tausende sangen mit. Selbst Promis wie Tesla-Chef Elon Musk und Musiker wie Ronan Keating, Gary Barlow oder Brian May stimmten mit ein.

Nathan Evans: "Radio hat mein Leben komplett verändert!"

Social Media und das Radio haben Nathan Evans zum Durchbruch verholfen. Im Interview schaut er zurück auf ein aufregendes Jahr.

Musiker statt Briefträger

Ein Internet-Hype, der aber nicht einfach so verebbte. Nathan Evans verpasste dem Song kurz nach dem Jahreswechsel ein paar zeitgemäße Beats und schaffte es in Großbritannien und anderen europäischen Ländern im Handumdrehen auf Platz 1 der Charts. Ein Radio-Moment, der sich dem Newcomer eingeprägt hat: "Ich habe mir den Countdown in der Chartshow angehört und dann… 'Nummer 1 diese Woche, Neueinstieg: Nathan Evans mit Wellerman!' Das war unglaublich. Meine Eltern und meine Frau waren dabei. Das war so, als wäre ein Traum wahr geworden." Für den Briefträger war das der Anstoß, die Post den Kollegen zu überlassen und ganz auf die Musik zu setzen. Inzwischen ist Nathan Evans nicht mehr nur mit seiner Shanty-Interpretation im Radio zu hören, sondern auch mit dem ersten eigenen Song: "Told You So". Der Live-Auftritt bei der Radiopreis-Gala in Hamburg ist für Nathan Evans daher auch ein persönliches Highlight: "Radio hat mein Leben völlig verändert", ist sich der Newcomer sicher.

Radio macht Hits

Wincent Weiss und Johannes Oerding haben sich beim Radiopreis kennengelernt.

Eine Einschätzung, die auch Wincent Weiss teilt. Mit Songs wie "Musik sein" oder "Feuerwerk" traf der junge Musiker gleich zu Beginn seiner Karriere den Nerv der Fans. Fans, die Wincent Weiss aber erst gewinnen musste, wie er im Radiopreis-Interview verrät: "Das kam ja nur durch das Radio. Ich habe ja nirgendwo stattgefunden. Ich hatte keine Social Media-Fanbase, ich hatte keine Fernsehbauftritte. Ich hatte nichts außer Radio. Dadurch bin ich jetzt da, wo ich bin!" Inzwischen ist Wincent Weiss eine feste Größe unter den deutschen Künstlerinnen und Künstlern - ebenso wie Johannes Oerding. Der Singer-Songwriter aus Hamburg hat sich mit Songs wie "Alles brennt" und "Kreise" sowie unzähligen, mitreißenden Live-Auftritten in die Herzen der Fans gespielt.

Beim Radiopreis fing es an

Wincent Weiss mit Orchester beim Deutschen Radiopreis 2017.

Beide - Johannes Oerding und Wincent Weiss - verbindet nicht nur die Leidenschaft für Musik, sondern auch eine enge Freundschaft. Und diese begann beim Deutschen Radiopreis. 2017 standen beide gemeinsam auf der Gala-Bühne in der neueröffneten Elbphilharmonie: "Ich weiß noch, dass du beim Soundcheck nicht da warst oder zu spät kamst. Und dann habe ich deinen Song gesungen", erinnert sich Johannes Oerding. "Ich war nie aufgeregter als dort mit der NDR Radiophilharmonie zu spielen." Aus der ersten Begegnung unter Kollegen ist eine Freundschaft geworden, die auch gemeinsame Urlaube aushält. Und inzwischen schreiben Johannes Oerding und Wincent Weiss sogar zusammen an Songs. Mit "Die guten Zeiten" haben die beiden in diesem Jahr den Soundtrack zur Fußball-Europameisterschaft im Ersten geliefert - wenn auch ohne Happy End für Fußball-Herzen. Beim Deutschen Radiopreis in Hamburg feiern Johannes Oerding und Wincent Weiss nun eine Neuauflage ihres Gala-Duetts - dieses Mal zusammen mit der NDR Big Band. Musikfans dürfen außerdem den Auftritten von Newcomerin Zoe Wees entgegenfiebern und einem Wiedersehen mit Revolverheld.

Preis-Verleihung live erleben

Enissa Amani überreicht den Preis für die "Beste Programmaktion".

Neben den Showacts freut sich Moderatorin Barbara Schöneberger auch auf Begegnungen mit Laudatorinnen und Laudatoren wie Schauspieler Christoph Maria Herbst, Segler Boris Herrmann, Aktivistin Enissa Amani und Podcast-Moderator Tommi Schmitt. Sie werden die Entscheidung der Jury verkünden, welche Sendung, welches Interview oder welche:r Newcomer:in mit dem Deutschen Radiopreis 2021 ausgezeichnet werden. In zehn Kategorien hoffen jeweils drei Nominierte auf den Preis. Musikfans sowie Radiohörerinnen und -hörer können die Gala am 2. September wie gewohnt live im Netz oder im Radio erleben. Außerdem zeigen verschiedene Dritte Programme der ARD die Preisverleihung und die Auftritte der Stars zeitversetzt im TV. Welche Sender die Show übertragen, wird Ende August feststehen.