Deutscher Radiopreis 2021: Revolverheld mit neuem Song

Spannung vor Deutschem Radiopreis 2021 - Revolverheld mit neuem Song

Sie gehören zu den beliebtesten Künstlern im deutschen Radio: Revolverheld

Der Deutsche Radiopreis 2021 wird für Revolverheld eine Premiere werden. Nein, die Hamburger Band feiert nicht zu ersten Mal mit Deutschlands besten Radiotalenten, sondern die Musiker wollen mit dem Boot zur Gala im Hamburger Hafen anreisen - mit Frontmann Johannes Strate und Schlagzeuger Jakob Sinn am Steuer. Im Gepäck werden sie dabei ihre brandneue Single "Neu erzählen" haben, die erst wenige Tage vor der Gala am 2. September erscheint. Neben Revolverheld wird Moderatorin Barbara Schöneberger auch Newcomerin Zoe Wees auf der Gala-Bühne begrüßen - und natürlich aufgeregte Nominierte im Saal. Wenige Wochen vor der Gala stehen nun alle Nominierungen für die begehrte Auszeichnung fest.

Spannung bei den Finalist:innen

Mit dem Deutschen Radiopreis werden in diesem Jahr herausragende Leistungen und innovative Ideen in zehn Kategorien geehrt. Die Medienexpertinnen und -experten der Nominierungskommission haben mehr als 400 Bewerbungen ausgewertet und der Jury nun 30 preisverdächtige Nominierungen vorgeschlagen. So wetteifern um die Auszeichnung als "Beste Comedy" radioeins vom rbb mit "Gottis Corona Tagebuch Liveticker", der "Comedy-Call mit Herrn Braun" von ANTENNE BAYERN und "Die Out-fluencerin" von RTL - Deutschlands Hitradio.

Nominiert für das "Beste Interview": Laura Meyer und Sabine Gerling von MDR Sputnik

In der Kategorie "Bestes Interview" haben drei hintergründige und herausfordernde Gespräche die Nominierungskommission beeindruckt. Christoph Scheld von hr-iNFO hat es mit einem Gespräch mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, ins Finale geschafft. Carmen Schmalfeldt von Radio Leverkusen wiederum ist für ihr "Rassismus-Bullshit-Bingo" nominiert worden. Und Sabine Gerling und Laura Meyer von MDR Sputnik haben Rapper Kontra K mit seinen teils umstrittenen Texten konfrontiert.

Hinter den Nominierungen für die Auszeichnung als "Beste Sendung" stehen in diesem Jahr ganz unterschiedliche Themen. So hat Deutschlandfunk Kultur für die Sendung "SCHULE – Eine Bestandsaufnahme" mehr als ein Jahr lang den Unterricht an einer Berliner Schule begleitet. 98.8 KISS FM hat unter dem Motto "#duwürdestfehlen" eine Sendung der Frage gewidmet, wie verbreitet Rassismus im Alltag ist und wie sehr Betroffene darunter leiden. Und BAYERN 1 wiederum hat an die Anfänge des Radios erinnert und sein Programm so klingen lassen wie vor 100 Jahren.

Ebenso vielfältig sind auch die Schwerpunkte, die die Nominierten für die "Beste Reportage" setzen. Bremen Zwei hat seinen Hörerinnen und Hörern das Leben, die Einsamkeit und auch den Abschied in einem Alten- und Pflegeheim nähergebracht. Die Reporter und Reporterinnen von SWR2 haben über die Strukturen und umstrittenen Arbeitsweisen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex berichtet. Und WDR 5 und WDR 3 stehen mit einer Folge des legendären "ZeitZeichens" im Finale.

Judith Williams hält die Laudtio für die "Beste Morgensendung".

Die wohl wichtigste Auszeichnung des Deutschen Radiopreises würdigt die Primetime des Radios, die "Beste Morgensendung". Hier muss sich die Jury zwischen RADIO PSR mit der "Steffen Lukas-Show", HIT RADIO FFH mit "Guten Morgen, Hessen!" und N-JOY mit der "N-JOY Morningshow" entscheiden.

Jetzt entscheidet die Jury

Welche Nominierungen die unabhängige Jury beim Grimme-Institut schließlich überzeugt, erfahren die Finalistinnen und Finalisten erst bei den Laudationen am 2. September. Dann überreichen unter anderem Segler Boris Herrmann, Moderator Tommi Schmitt, Sportreporter Marcel Reif, Schauspieler Reiner Schöne und TV-Moderatorin Judith Williams die Auszeichnungen.

"Danke schön für den sensationellen Job!"

Jakob Sinn und Johannes Strate von Revolverheld bedanken sich bei den deutschen Radios für ihre Leistung in der Pandemie.

Revolverheld stellen neue Single vor

Für Revolverheld wird die Bootstour über die Elbe zum Radiopreis auch ein Wiedersehen. Zum dritten Mal ist die Band bei der Gala zu Gast, die wieder im Schuppen 52, einem alten Lagerhaus, stattfindet: "Als norddeutscher Jung' liebe ich die Location. Das ist für mich so Heimat", schwärmt Frontmann Johannes Strate im Interview. Hinzukommt für den Sänger die enge Verbindung zum Radio: "Seit wir zum ersten Mal 2005 im Radio liefen und wir vor Freude an die Decke gehüpft sind, habe ich das Gefühl, dass Radio und Revolverheld eine sehr romantische Liebesbeziehung führen." Tatsächlich dürften Hörerinnen und Hörer deutschlandweit Songs wie "Immer noch fühlen", "Halt Dich an mir fest", oder "Das kann uns keiner nehmen" immer noch im Ohr haben.

2018 waren Revolverheld zuletzt live beim Deutschen Radiopreis.

Bei der Radiopreis-Gala bekommen die Fans nun die Gelegenheit, sich auf einen neuen Song der Hamburger einzulassen. "Neu erzählen" heißt die brandneue Single, die Revolverheld live vorstellen werden. Ein Song, an dem die Band während des Corona-Lockdowns gearbeitet hat - mal via Videokonferenz, mal bei Spaziergängen im Park. Trotz der erschwerten Bedingungen haben sich Revolverheld auch unter Corona-Bedingungen bemüht, weiter Kontakt zu ihren Fans zu halten. Unter anderem haben die Hamburger Strandkorb-Konzerte gespielt.

Gala live verfolgen

Bei der Radiopreis-Gala haben nun noch mehr Fans die Chance, Revolverheld und Singer-Songwriterin Zoe Wees live zu erleben. Die Show wird live im Netz gestreamt und auf zahlreichen Radiosendern übertragen. Thorsten Schorn wird die Gala on air begleiten. Außerdem zeigen verschiedene Dritte Programme die Radiopreis-Gala zeitversetzt im TV. Eine Übersicht der teilnehmenden Sender wird Ende August vorliegen.