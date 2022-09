Deutscher Radiopreis 2022: Gala live im Radio und im Stream

Radiopreis-Gala im Radio, Livestream oder Fernsehen erleben

Barbara Schöneberger begrüßt Nominierte und Stars bei der Gala des Deutschen Radiopreises in Hamburg.

Auf welchem Radiosender läuft die beste Morgensendung? Wo ist die beste Moderatorin oder der beste Moderator on air? Welcher Sender hat eine besonders gelungene Aktion mit den Hörerinnen und Hörern gestartet? Antworten auf diese Fragen gibt es heute bei der Verleihung der Deutschen Radiopreise in Hamburg. Vor der Hafenkulisse begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger deutsche und internationale Topstars wie Roland Kaiser, Tears For Fears oder The BossBoss. Außerdem feiern die Sportfreunde Stiller und Leony mit. Radio- und Musikfans können live dabei sein - vor Ort, im Netz, on air im Radio und auch im Fernsehen.

Im Stream live dabei sein

Newcomerin Leony gehört zu den Stars, denen die Fans am Roten Teppich im Hamburger Hafen begegnen können.

Schon vor Beginn der Gala haben Fans die Chance, ihre Stars, die prominenten Laudatorinnen und Laudatoren sowie die Nominierten am Roten Teppich zu treffen. Am Eventcenter Schuppen 52 im Hamburger Hafen sind Fan-Zonen eingerichtet, um Autogrammwünsche zu äußern oder Fotos zu machen. Wer nicht in Hamburg dabei sein kann, kann den Trubel am Roten Teppich und die anschließende Gala ab 18.30 Uhr auch online auf dieser Website im Livestream erleben. Ein Liveblog fasst außerdem die schönsten Bilder und Social-Media-Momente des Abends zusammen. Diskutiert wird über das Event im Netz unter dem Hashtag #drp22.

Vorfreude auf die Radiopreis-Gala

Barbara Schöneberger und Thorsten Schorn präsentieren die Radiopreis-Gala am 8. September live im Radio und im Stream.

Große Gefühle im Radio erleben

Die lange Nacht des Radios ist natürlich auch deutschlandweit on air zu hören. 14 öffentlich-rechtliche Programme und 53 private Sender übertragen die Radiopreis-Gala ab 20.05 Uhr live. Dabei verfolgt Moderator Thorsten Schorn die Show aus einem gläsernen Studio über der Bühne. Niemand ist näher dran, wenn Laudatorinnen und Laudatoren wie Schauspielerin Karoline Herfurth, YouTuber Felix von der Laden oder Ex-Leichtathlet Mathias Mester die versiegelten Umschläge der Jury öffnen und Nominierte zu Preisträgern werden.

Die Radiopreis-Verleihung live im Radio Bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern machen mit:

AntenneSaar, BR24 Radio, Bremen Vier, hr1, MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT, MDR THÜRINGEN, NDR Info Spezial, NDR 2, rbb 88.8, SR 1, SWR Aktuell, WDR 2 und Deutschlandfunk Nova



Von den privaten Programmen übertragen:

104.6 RTL Berlins Hitradio, 105'5 Spreeradio, Antenne Bad Kreuznach, Antenne Idar-Oberstein, Berliner Rundfunk 91.4, DONAU 3 FM, ENERGY Berlin, ENERGY Bremen, ENERGY Deutschland, ENERGY Hamburg, ENERGY München, ENERGY NRW, ENERGY Nürnberg, ENERGY Stuttgart, ffn, HIT RADIO FFH, HITRADIO RTL, kulthitRADIO in NRW, lulu.fm, R.SA, R.SH, RADIO 21, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, Radio Frankfurt, Radio Gong 96.3, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, RADIO PSR, Radio Regenbogen, Radio Zwickau, ROCK ANTENNE Hamburg, RPR1. und RTL - Deutschlands Hit-Radio



Online ist die Gala im Stream zu hören bei:

89.0 RTL, ANTENNE BAYERN, Hitradio antenne 1, Mira FM, Radio Brocken, RADIO fresh80s, Radio Primavera, Radio Sunray-FM, Radio Zwiebel, Radio-DD63 und Zellerau.Net

Show-Highlights im TV genießen

The BossHoss bitten zum Tanz: Bei der Gala sind sie mit "Dance The Boggie" dabei.

Auf der Gala-Bühne wird Moderatorin Barbara Schöneberger gleich zwei Musik-Legenden begegnen: So melden sich Tears For Fears zurück. Die Synthiepop-Helden der 1980er-Jahre präsentieren in Hamburg mit "The Tipping Point" den Titeltrack ihres aktuellen Albums live. Sage und schreibe 18 Jahre mussten ihre Fans auf dieses neue Album warten. Außerdem werden die Briten ihren Welt-Hit "Everybody Wants To Rule The World" spielen. Roland Kaiser wiederum kommt mit einem Song von seinem brandneuen Album "Perspektiven" nach Hamburg, das erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Zusammen mit Gregor Meyle feiert er die Live-Premiere von "Bis zum letzten Atemzug". Außerdem dürfen sich die Gala-Gäste auf ein Wiedersehen mit den Berliner Großstadt-Cowboys von The BossHoss freuen, die mit "Dance The Boggie" Gas geben. Die Sportfreunde Stiller schließen mit ihrem neuen Song "Ich scheiß auf schlechte Zeiten" mit dem Corona-Frust ab. Und Newcomerin Leony präsentiert unter anderem ihren Dance-Hit "Remedy". Wer die Auftritte der Stars nicht im Livestream verfolgen kann, hat nach der Gala noch Gelegenheit, die Show im Fernsehen zu verfolgen. Sechs ARD-Programme zeigen sie noch in der Nacht - auf zwei weiteren Programmen sind die Höhepunkte der Verleihung bis zum Wochenende noch einmal zu sehen.

Neun Kategorien mit je drei Nominierungen

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Die Sender haben fast 400 Beiträge in den Wettbewerb geschickt. In jeder der neun Preiskategorien haben drei Nominierten-Teams die Chance auf eine Auszeichnung. Gesucht werden unter anderem die "Beste Morgensendung", das "Beste Nachwuchstalent" sowie die "Beste Programmaktion".