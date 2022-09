Glanzvolle Bühne für den Radiopreis im Hamburger Hafen

Produktionsleiter Marco Mansholt freut sich, dass bei der Planung und Umsetzung in diesem Jahr keine Vorgaben oder Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie beachtet werden müssen. Anders als 2020 und 2021, als keine oder nur wenige Besucherinnen und Besucher anwesend sein durften, werden bei der Gala 2022 rund 850 Gäste erwartet.

Aufbau klappt reibungslos - straffer Zeitplan

Komplikationen beim Aufbau? Gab es bislang nicht, so Mansholt. Ohne Abstände und Masken fallen viele Hürden weg. Zudem seien die meisten Kollegen bereits seit vielen Jahren dabei, sodass eine gewisse Routine beim Aufbau herrscht. Entsprechend entspannt ist die Stimmung, trotz des straffen Zeitplans. Dennoch: Das Konzept der diesjährigen Gala ist neu und unerprobt - das birgt besonders für die Ton- und Lichttechnik besondere Herausforderungen.

Buntes Farbspektakel schafft festlichen Rahmen

Bunter wird es: Nach Gold und Schwarz 2021 taucht nun rotes Licht die Stahlpfeiler in der Halle in festliche Stimmung. Zudem wird die Farbe des Lichtes während der Show oft wechseln - besonders deutlich zu sehen beispielsweise bei den riesigen Kronleuchtern an der Decke oder bei der breiten Showtreppe, über die Moderatorin Barbara Schöneberger, Nominierte sowie Laudatorinnen und Laudatoren schreiten werden.

"Radiobox" schwebt über der Showbühne

Anders als in den vergangenen Jahren werden Laudationen, Moderation und Showacts auf einer zentralen Bühne stattfinden. Extrawünsche habe bisher niemand verlangt, weder Roland Kaiser noch The BossHoss oder die Altstars vonTears For Fears. Direkt über der Bühne scheint - sicher auf einem Podest stehend - eine leuchtende Box zu schweben. Traditionell wird die Radiopreis-Gala nicht nur im Fernsehen gezeigt, sie wird auch, moderiert von Thorsten Schorn, aus dieser "Radiobox" in diversen Radioprogrammen deutschlandweit übertragen.

Unwetterwarnung beunruhigt Produktionsleiter Mansholt

Bevor es also zum 13. Mal heißt "Der Deutsche Radiopreis geht an ...", muss nur noch das Wetter mitspielen. Ein wenig beunruhigt ist Produktionsleiter Mansholt wegen der Unwettervorhersage für Donnerstag. Doch spätestens nach den Pandemie-Jahren ist das Team krisenerprobt und wird auch spontan auftretende Probleme meistern.