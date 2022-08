Deutscher Radiopreis 2022: Die ersten Finalisten stehen fest

Sie ist auch 2022 das Gesicht des Deutschen Radiopreises: Barbara Schöneberger.

Mit welchem Sender starten die Hörerinnen und Hörer am besten in den Tag? Welches Reporterteam hat die spannendste Geschichte recherchiert? Wo läuft die beste Comedy? Diese Fragen bewegen 143 Radioprogramme in ganz Deutschland. Sie alle haben herausragende Sendungen, Reportagen und Programmaktionen in das Rennen um den Deutschen Radiopreis 2022 geschickt. Nun hat das Warten zumindest teilweise ein Ende - in fünf der neun Preiskategorien stehen die Finalistinnen und Finalisten fest. Gewissheit werden die Nominierten aber erst am 8. September haben, wenn Barbara Schöneberger sie in Hamburg zusammen mit deutschen und internationalen Topstars zur dreizehnten Radiopreis-Gala begrüßt.

Nominierte für "Beste Morgensendung" und "Beste Comedy" stehen fest

So vielfältig wie die deutsche Radiolandschaft ist, so abwechslungsreich gestalten sich auch die Bewerbungen um den Radiopreis. Fast 400 Wettbewerbsbeiträge haben sich die unabhängigen Medienexpertinnen und -experten der Nominierungskommission angehört. In der besonders begehrten Kategorie "Beste Morgensendung" empfehlen sie daher ganz unterschiedliche Shows für die Auszeichnung. So haben es das Kinder- und Familienprogramm TOGGO Radio, HIT RADIO FFH und das Infoprogramm BR24 ins Finale geschafft.

In der Kategorie "Beste Comedy" dürfen das junge Programm bigFM mit dem Comedy-Wochenüberblick "What The Fabi?!" ebenso auf eine Auszeichnung hoffen wie Bremen Vier mit der Olympia-Satire "Goldjunge Malte". Außerdem darf sich rbbKultur über eine Nominierung für "Caro ermittelt" freuen - das erste Mashup aus Comedy und True-Crime-Podcast.

Innovative Beiträge im Finale des Deutschen Radiopreises

Angesichts der vielen Bewerbungen darf schon die Nominierung für den Deutschen Radiopreis als Auszeichnung für herausragende Leistungen gelten. Eine Würdigung, auf die Alexander Küper von ANTENNE THÜRINGEN, Martina Schönherr von N-JOY sowie Dirk Wagner von hriNFO stolz sein dürfen. Sie stehen in der Kategorie "Beste:r Moderator:in" im Finale.

Tina Ledermann und Philipp Allar von ANTENNE BAYERN sind nominiert für die "Beste Reportage".

In der Kategorie "Beste Reportage" hat sich SR3 Saarlandwelle mit einer Recherche zu windigen Anlagemodellen für den Deutschen Radiopreis qualifiziert. Gleiches gilt für WDR 5 - in Zusammenarbeit mit WDR Investigativ und NDR Recherche hat das Team in einer Podcast-Serie die Arbeit der AfD-Fraktion im Bundestag beleuchtet. Außerdem haben Volontäinnen und Volontäre von ANTENNE BAYERN die Nominierungskommission mit ihrer Recherche zum Zugunglück von Bad Aibling überzeugt.

In der Kategorie "Beste Programmaktion" würdigt die Nominierungskommission Ideen und Initiativen, bei denen die Sender ihre Hörerinnen und Hörer einbinden. Besonders gelungen ist das nach Ansicht der Medienexpertinnen und -experten Radio Gong 96.3. Das Team konnte fast 5.000 Geflüchtete aus der Ukraine an Gastfamilien in Deutschland vermitteln. Radio Hamburg hat mit einer Lichtinstallation ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Und NDR Info wiederum hat mit der Aktion "100.000 Menschen fehlen" einen ganzen Tag lang an die Opfer der Corona-Pandemie in Deutschland erinnert sowie Angehörige zu Wort kommen lassen.

Weitere Nominierungen folgen

Die Nominierungen in den übrigen Kategorien - "Bestes Informationsformat", "Bestes Interview", "Beste:r Newcomer:in" und "Beste Sendung" - werden am 18. August bekannt gegeben. Danach entscheidet die unabhängige Jury beim Grimme Institut. Wie gewohnt werden die Nominierten aber erst bei der Radiopreis-Gala in Hamburg erfahren, wer die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf.

Karoline Herfurth und Victoria Swarovski sind Laudatorinnen

Victoria Swarovski überreicht den Preis für die "Beste Comedy".

Für zusätzliche Spannung werden am Gala-Abend die prominenten Laudatorinnen und Laudatoren sorgen, die die Entscheidung der Jury verkünden dürfen. In diesem Jahr überreichen unter anderem Schauspielerin Karoline Herfurth und ihr Kollege Albrecht Schuch, sowie Youtuber Felix von der Laden und Sängerin Victoria Swarovski den Deutschen Radiopreis.

Gala wieder mit Barbara Schöneberger und Thorsten Schorn

Thorsten Schorn begleitet die Gala wieder deutschlandweit live im Radio.

Neben den Nominierten fiebert auch Barbara Schöneberger der Radiopreis-Verleihung entgegen. Nach zwei Jahren in "kleiner Runde" darf sie als schlagfertige Gastgeberin erstmals wieder mehrere Hundert Gäste im Eventcenter Schuppen 52 im Hamburger Hafen begrüßen. Zum zwölften Mal wird sie mit viel Liebe zum Radio durch den Abend führen - und dieses Mal wieder in einem spektakulären Gala-Outfit. Welche hochkarätigen Showacts Barbara Schöneberger dabei auf die Bühne bitten wird, ist allerdings noch geheim. An ihrer Seite wird wieder Moderator Thorsten Schorn die Verleihung live im Radio begleiten. Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland können den Jubel und die Freudentränen der Siegerinnen und Sieger miterleben, wenn zahlreiche private und öffentlich-rechtliche Programme zur Gala nach Hamburg schalten. Auch online im Stream können Radiofans die Verleihung und die Auftritte der Stars live miterleben. In den sozialen Netzwerken wird alles rund um den Deutschen Radiopreis unter #drp22 zu finden sein. Zusätzlich werden verschiedene Dritte Programme der ARD die Show zeitversetzt zeigen.