Radiopreis 2022: Nominierungen "Beste Programmaktion"

Nominiert in der Kategorie "Beste Programmaktion" 2022

In der Kategorie "Beste Programmaktion" werden herausragend realisierte Interaktionsinitiativen ausgezeichnet - von Call-in-Aufrufen bis zu Hörer:innenrunden und Off-Air-Aktionen - sowie besondere Ideen, mit denen Radio die Hörer:innen zu Wort kommen lässt, mit ihnen in Dialog tritt, sie selbst zum Teil der Sendung werden lässt und an das Programm bindet.

Den Radiopreis 2022 in der Kategorie "Beste Programmaktion" überreicht Youtuber Felix von der Laden.

Für den Radiopreis sind nominiert:

Radio Gong 96.3

Johannes Ott und Mike Thiel

"Gong 96.3 - München hilft. Unterkünfte für ukrainische Familien"

Johannes Ott und Mike Thiel

Gemeinsam mit der Hörer-Community schafft es Gong 96.3 fast 5.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine an Gastfamilien zu vermitteln. Der Sender startet eine Online-Plattform, auf der sich Hörer:innen melden können, die Wohnraum anbieten. Im Sendezentrum entsteht eine Vermittlungsstelle, die schnell zur zentralen Anlaufstelle der Stadt München wird. Durch das Programm werden die Hörer:innen selbst Teil dieser Hilfsaktion und sind rund um die Uhr "live dabei".

NDR Info

Kathrin Schmid und Katja Schleßelmann

"100.000 Menschen fehlen - Erinnerung an die Corona-Toten"

Im November 2021 überschritt die Zahl der Corona-Toten die bedrückende Marke von 100.000. NDR Info und die ARD-Infonacht zeigten mit der 24-stündigen Programmaktion, welche persönlichen Schicksale sich hinter dieser Zahl verbergen. Die Verstorbenen waren nicht länger nur ein Teil der Statistik. In der Livesendung "Redezeit" konnten Hörer:innen zudem mit Seelsorger:innen über ihren Verlust, ihre Trauer und ihre Zukunftssorgen sprechen.

Radio Hamburg

Niklas Naujok und Christian Stübinger

"Radio Hamburg beleuchtet russisches Generalkonsulat in Hamburg mit ukrainischen Nationalfarben"

Niklas Naujok und Christian Stübing

Als sich Moderator Christian Stübinger am 22.03. um 19.40 Uhr live ins Programm von Radio Hamburg meldete, beschrieb er ein beeindruckendes optisches Statement: "Vom Dach eines gegenüberliegenden Hotels wurde - nach kurzer aber hochintensiver Vorbereitung - die Fassade des russischen Generalkonsulats in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt. Als nach 10 Min die ukrainische Nationalhymne gespielt wurde, applaudierten anwesende Augenzeugen und sogar Polizisten."