Deutscher Radiopreis 2021: Bewerbungsphase startet

Bewerbungsstart für den Deutschen Radiopreis 2021

Heiß begehrt: Der Radiopreis-Award.

Wer sind die besten Moderatoren und Moderatorinnen? Welche Nachwuchstalente sind besonders vielversprechend? Welcher Podcast ist preisverdächtig? Und welcher Sender begeistert seine Hörerinnen und Hörer mit innovativen Programmaktionen? Diese Fragen beantwortet der Deutsche Radiopreis 2021. Am 2. September wird die wichtigste Auszeichnung der Radiobranche wieder in Hamburg verliehen. Bis Mitte Mai können private und öffentlich-rechtliche Programme nun ihre Bewerbungen ins Rennen schicken.

Radio zeigt Stärken in der Pandemie

Grit Leithäuser ist überzeugt, dass das Radio ein wichtiger Begleiter durch die Krise ist.

Nach wie vor stehen viele Sender wegen der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. In Studios und Redaktionen ist Abstand halten angesagt, gewohnte Abläufe müssen ständig neu gedacht werden. Gleichzeitig ist das Radio als verlässlicher Begleiter der Hörerinnen und Hörer wichtiger denn je, ist sich Grit Leithäuser sicher. Für die Geschäftsführerin der Radiozentrale hat das zurückliegende Corona-Jahr gezeigt, "wie bedeutungsvoll und wichtig Radio für die Menschen ist, die keine Fake-News sondern Fakten wollen, die den Austausch mit anderen suchen, andere Meinungen und Stimmen zulassen wollen."

Auch in anderen Bereichen schafft das Radio neue Spielräume: Radio sorgt für "Ablenkung und Unterhaltung in einer Zeit, in der das kulturelle Leben stillsteht und wir unsere Tage, mehr denn je, in den heimischen vier Wänden verbringen", findet Frauke Gerlach, die die Radiopreis-Jury beim Grimme-Institut betreut.

Katja Marx rechnet mit Hunderten Wettbewerbsbeiträgen.

Vor diesem Hintergrund rechnet Katja Marx, die Vorsitzende des Radiopreis-Beirats und NDR Programmdirektorin Hörfunk, mit Hunderten Wettbewerbsbeiträgen, die die Vielfalt der deutschen Radiolandschaft und die Innovationskraft der Sender zeigen: "Radio schafft Nähe und verbindet uns miteinander – selbst dann, wenn Abstand geboten ist."

Sender wetteifern in zehn Kategorien

Bis zum 31. Mai haben die Sender nun Gelegenheit, sich mit herausragenden Sendungen, vielversprechenden Innovationen und fesselnden Podcasts, Reportagen oder Interviews für den Deutschen Radiopreis 2021 online zu bewerben. Verliehen wird die Auszeichnung wieder in zehn Kategorien. Aus allen Bewerbungen wird eine Nominierungskommission beim Grimme-Institut zunächst jeweils drei Wettbewerbsbeiträge pro Kategorie für das Finale auswählen. Die Nominierungen werden ab Ende Juli schrittweise bekanntgegeben. Anschließend werden die Medienexperten und -expertinnen der Radiopreis-Jury die Sieger und Siegerinnen küren. Sowohl die Nominierungskommission als auch die Jury sind in ihren Entscheidungen unabhängig.

Beirat prüft Gala-Konzepte

2020 fand die Preisverleihung mit Abstand und Masken statt.

Wie genau die Radiopreis-Gala am 2. September aussehen wird, steht bisher leider noch nicht fest. Der Beirat und das Organisationsteam des Radiopreises beobachten die Entwicklungen der Corona-Pandemie und bereiten ein Konzept für die Verleihung vor. Im vergangenen Jahr sorgten mehrere Bühnen und ein umfangreiches Hygienekonzept für den nötigen Abstand zwischen Nominierten und Showacts. Auf diese Weise konnte Moderatorin Barbara Schöneberger unter anderem Tim Bendzko, Michael Patrick Kelly und Katie Melua live beim Deutschen Radiopreis begrüßen. Welche Künstler und Künstlerinnen in diesem Jahr mit den Nominierten feiern werden, wird erst Ende Juli feststehen. Fans werden die Auftritte ihrer Lieblinge und die Preisverleihung wie gewohnt live im Radio und online im Stream verfolgen können.