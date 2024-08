Prominente Laudatorinnen und Laudatoren beim Deutschen Radiopreis

Radio - viel mehr als Zuhören

Auch Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller verbindet mit dem Radio eine Menge Emotionen. Da sind die Erinnerungen an die Großmutter, die sich herzerwärmend über die Geburtstag-Grüße im Radio freute. Da ist das Gefühl, in einsamen Momenten nicht mit einem Sender sondern mit den Menschen am Mikro verbunden zu sein. Und da ist Erfahrung, auf Reisen mit Hilfe des Radios direkt in neue Kulturen und Lebenswelten einzutauchen. Für die frühere Tatort-Kommissarin ist "Radio eine ganze Welt".

Radio als Talentschmiede

Vor seiner erfolgreichen Literatur-Sendung "Druckfrisch" stellte Denis Scheck Neuerscheinungen im Radio vor.

Für Literaturkritiker Denis Scheck wiederum liegt die Begeisterung für das Radio in der Verbindung von gesprochenem und geschriebenen Wort. "Radio ist für mich das Medium der Emotion und des Intellekts", sagt der frühere Deutschlandfunk-Moderator. Über Jahre hinweg brachte Denis Scheck dort den Hörer:innen lesenswerte Neuerscheinungen näher. Inzwischen vertrauen Literaturfans auch im TV seit mehr als zwanzig Jahren seinen Empfehlungen in der Reihe "Druckfrisch". Auch Steven Gätjen probierte seine Talente zunächst on air aus. Als Volonatär bei einem Hamburger Privatradio begleitete er die Hörer:innen durch den Morgen und stellte neue Kinofilme vor. Heute führt er als Moderator durch Unterhaltungsshows im TV und Preisverleihungen, und berichtet für ProSieben vom Roten Teppich der Oscar-Verleihung.

Wiedersehen mit früheren Preisträger:innen und Nominierten

Autorin und Podcasterin Sophie Passmann zählte 2015 zu den Finalist:innen beim Deutschen Radiopreis.

Mit einem neuen Gefühl - nämlich deutlich weniger angespannt - dürften Sophie Passmann und Parshad Esmaeili dieses Mal den Roten Teppich der Radiopreis-Verleihung beschreiten. Vor einigen Jahren waren beide als Nominierte zur Verleihung eingeladen. Parshad Esmaeili wurde 2020 für die "Beste Comedy" ausgezeichnet und hat sich seitdem einen Namen als Entertainerin gemacht, die mit Größen wie Jan Böhmermann oder Carolin Kebekus zusammenarbeitet. Sophie Passmann wiederum gehörte 2015 zu den vielversprechenden Newcomer:innen. Eine Einschätzung, mit der die Jury Recht behalten sollte. Unter anderem ist Sophie Passmann inzwischen mit ihren meinungsstarken Büchern und Beiträgen zu aktuellen Debatten aufgefallen. Darüber hinaus zählt mit Peter Stockinger ein weiterer früherer Preisträger zu den Laudator:innen. Für seinen prägenden Einfluss auf das moderne Radio wurde Peter Stockinger schon 2013 mit einem Sonderpreis des Radiopreis-Beirats für sein Lebenswerk geehrt. Außerdem überreichen am 5. September Deutsche Bahn-Managerin Dr. Sigrid Nikutta, "Checker Tobi" Tobias Krell sowie Skispringer und Olympiasieger Andreas Wellinger die begehrten Auszeichnungen.

Vorbereitungen für einen unvergesslichen Abend

Moderatorin Katrin Bauerfeind freut sich auf hochkarätige Showacts.

Neben den prominenten Laudator:innen und den Finalist:innen wird Katrin Bauerfeind im Musical Theater Neue Flora auch wieder zahlreiche deutsche und internationale Showacts begrüßen dürfen. Welche Stars die Radiopreis-Verleihung am 5. September zu einem unvergesslichen Abend machen werden, erfahren Gäste und Musikfans in den kommenden Wochen. Die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich wird wieder live im Online-Stream zu sehen sein, genauso wie die anschließende Verleihung. Viele Radioprogrammen übertragen die Show außerdem live. Im TV ist das Event zeitversetzt bei mehreren dritten Programmen der ARD zu sehen. Alle Neuigkeiten zum Showprogramm erfahren Interessierte natürlich auch auf Instagram. Unter @deutscherradiopreis_offiziell und unter dem dem Hastag #DRP2024 gibt es spannende Blicke hinter die Kulissen, Fun Facts aus der Historie des Deutschen Radiopreises und vieles mehr.