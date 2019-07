Deutscher Radiopreis: Barbara Schöneberger moderiert Gala

Elphi-Glamour und Starrummel

Gala 2018: US-Rockstar Lenny Kravitz auf dem roten Teppich

Zur besonderen Tradition des Radiopreises gehört das Staraufgebot bei der Gala. Mit Stars wie Lenny Kravitz, Sting, Dua Lipa und Taylor Swift hat die Show in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Für Gastgeberin Barbara Schöneberger ist es immer wieder ein Highlight, die Stars auf der Bühne begrüßen zu dürfen: "Jedes Jahr ermöglicht mir der Radiopreis, mit meinen persönlichen Heros in Berührung zu kommen." Fest steht bereits, dass Barbara Schöneberger in diesem Jahr einen Ehrengast im Großen Saal der Elphi begrüßen wird: Bundespräsident Steinmeier wird zur Jubiläumsgala an die Elbe kommen. Welche deutschen und internationalen Topstars außerdem mit den Nominierten und Preisträger*innen feiern werden, darf die Moderatorin noch nicht preisgeben.

Rekordbeteiligung im Jubiläumsjahr

Die Showacts sind ebenso geheim wie die Beratungen der unabhängigen Jury beim Grimme-Institut. Die elf Medienexpert*innen stehen vor der Herausforderung, aus einer Rekordzahl von Bewerbungen die herausragendsten, kreativsten und innovativsten Leistungen auszuwählen. Mit 442 Einreichungen sind im Jubiläumsjahr so viele Bewerbungen um den Deutschen Radiopreis eingegangen wie noch nie. 154 Radioprogramme wetteifern um die Auszeichnungen in den zwölf Kategorien. Gesucht werden unter anderem die besten Sendungen und Moderator*innen, die besten Interviews und Reportagen sowie die besten Programmaktionen und Newcomer*innen. Erstmals wird auch der beste Podcast gekürt. Zunächst bestimmt die Jury nun in jeder Kategorie drei Nominierte. Sie dürfen am Gala-Abend auf eine Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis hoffen, wenn die prominenten Laudator*innen die Entscheidung der Jury verkünden.

Gala live im Radio miterleben

Birgit Hahn und Sebastian Winkler begleiten die Gala live im Radio.

Über die Aufregung und Anspannung der Nominierten werden Birgit Hahn und Sebastian Winkler live im Radio berichten. Beide haben den Deutschen Radiopreis selbst schon als Nominierte miterlebt. Sebastian Winkler von BAYERN 3 war im vergangenen Jahr im Rennen um die Auszeichnung für die "Beste Innovation" dabei. Birgit Hahn wiederum konnte 2017 mit dem Team von Radio Hamburg über den Preis für die "Beste Morgensendung" jubeln. In diesem Jahr werden beide als Kommentatoren die Gala aus dem gläsernen Studio direkt über der Bühne verfolgen und ganz nah am Geschehen sein. Bundesweit werden zahlreiche Programme die Gala live übertragen. Außerdem können Radio-Fans die Gänsehaut-Momente der Jubiläumsgala online im Livestream miterleben.

Die ersten Glückwünsche zum zehnten Deutschen Radiopreis kommen - wenn auch etwas verfrüht - von Barbara Schöneberger: "Ich wünsche dem Radiopreis, dass es einfach genauso gut weitergeht wie bisher!"