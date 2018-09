Radiopreis 2018: Jetzt live vom Roten Teppich

Deutscher Radiopreis 2018

Zum neunten Mal findet der Deutsche Radiopreis im Hamburger Hafen statt. Gewürdigt werden die herausragenden Leistungen aus der Gattung Radio in elf Kategorien mit einer opulenten Gala.

Falls Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, wer heute den Deutschen Radiopreis 2018 abräumen könnte: Hier sind die Nominierten:

Sänger Max Mutzke outet sich auch als Radiofan - "vor allem beim Autofahren".

TV-Moderator Alexander Bommes freut sich auf die "echte Freude" der Preisträger. "Es ist beim Radiopreis alles noch unverdorben", sagt er Elke Wiswedel. Auch Bommes hat beim Radio gearbeitet - "und es war toll".

Norbert Blüm hört morgens in der Badewanne Deutschlandfunk - das verrät der Ex-Bundesarbeitsminister Jared Dibaba.

Er ist bekannt aus den TV-Serien "Timm Thaler" und Manni, der Libero" - heute ist er für zwei Radiopreise nominiert: Thomas Ohrner ist da!

Immer mehr Gäste trudeln ein - darunter auch die Bärbel Schäfer, die nominiert ist in der Kategorie "Bestes Interview".

Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und Julia Sen (NDR Hamburg Journal) sind angekommen. Zamperoni wird bei der Gala als Laudator auftreten.

Moderiert wird die Gala erneut von Barbara Schöneberger. Sie trägt heute ein schwarzes Kleid.

Radiopreis-Gala wieder im "Schuppen 52"



Containerbrücken, Kräne, Frachter und am Ufer gegenüber die glitzernde Elbphilharmonie - das ist die Kulisse für die Gala zum Deutschen Radiopreis 2018. Nach dem Ausflug in die neu eröffnete Elphi im vergangenen Jahr kehrt die Radiopreis-Gala zurück in den Hamburger Hafen. Im ehemaligen Lagerhaus "Schuppen 52" sind heute rund 900 Gäste bei der Preisverleihung dabei.

Elke Wiswedel (NDR 2) und Jared Dibaba (NDR Fernsehen) sind ebenfalls auf dem Roten Teppich im Einsatz und führen Interviews.

Jens Marhold von NDR 2 berichtet vom Roten Teppich - der allerdings heute lila ist.

Oben im Livestream sehen Sie, was auf dem roten Teppich passiert. Ab 20.05 Uhr beginnt die Verleihung der Preise und die Show. Hier im Liveticker bekommen Sie außerdem alle aktuellen Infos und die schönsten Fotos der Gala.

Herzlich willkommen zum Liveticker vom Deutschen Radiopreis 2018!