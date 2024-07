Deutscher Radiopreis 2024: Nachwuchstalente im Scheinwerferlicht

Der beliebte Moderator wird die Radiopreis-Verleihung wieder auf zahlreichen Programmen live begleiten. Zudem können Radiofans die Show online im Stream und zeitversetzt im TV verfolgen. Die Anspannung und das Lampenfieber der Nachwuchstalente kennt Thorsten Schorn aus eigener Erfahrung: 2015 wurde er beim Deutschen Radiopreis als bester Moderator ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie "Beste:r Newcomer:in" ist herausragenden Nachwuchstalenten gewidmet, die nicht länger als fünf Jahre im Beruf sind und sich durch "besondere Qualitäten wie Kreativität, Spontaneität, Hörernähe, Emotionalität und Witz auszeichnen", so die Statuten.

Bewerber:innen fiebern Nominierungen entgegen

Die Begegnung mit Laudator und Radio-Legende Peter Urban gehörte für Katrin Bauerfeind zu den emotionalsten Momenten 2023.

Welche Moderator:innen, Reporter:innen und Programmentwickler:innen sich in den übrigen neun Kategorien Hoffnungen auf eine Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis 2024 machen dürfen, entscheidet sich dagegen erst am 1. August. Dann gibt die Nominierungskommission jeweils drei Wettbewerbsbeiträge bekannt, die ins Finale einziehen. Eine Vorentscheidung, auf die alle Nominierten stolz sein dürfen, findet Katrin Bauerfeind: "Wer beim Deutschen Radiopreis nominiert ist, beeindruckt mich!" Nach ihrer umjubelten Premiere als Radiopreis-Moderatorin im vergangenen Jahr freut sich Katrin Bauerfeind wieder auf die herzliche Atmosphäre im Hamburger Musical Theater Neue Flora. "Das Publikum ist so da! Die Leute haben Bock und Radiomenschen haben Herz", erinnert sich Katrin Bauerfeind. Zu ihren persönlichen Highlights zählte 2023 der Überraschungsauftritt der britischen Singer-Songwriterin Freya Ridings im Finale der Show. Welche deutschen und internationalen Topstars Katrin Bauerfeind nun am 5. September auf der Radiopreis-Bühne begrüßen darf, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, das erst im August nach und nach gelüftet wird. Fest steht für sie allerdings: "Wer als Promi noch nicht bei der Radiopreis-Verleihung dabei war, der hats auch noch nicht richtig geschafft!"