Deutscher Radiopreis 2024: Vorfreude auf Stars und Radio-Lieblinge

Michael Schulte: Mit dem Radio in die Herzen der Fans

Ein Satz, den Michael Schulte vermutlich ebenso unterschreiben würde. Radio sei das wichtigste Medium, um Menschen mit seiner Musik in Kontakt zu bringen, sagt der Norddeutsche. Und das gelingt ihm wie keinem Zweiten: Sein Hit "Waterfall" war 2023 der meistgespielte Song im deutschen Radio. Kein Wunder, dass zu Michael Schultes schönsten Erinnerungen ein Tag gehört, an dem er beim Skippen durch die Radio-Programme gleich fünf Mal innerhalb von wenigen Minuten eigene Songs hörte. "Das war schon ein bisschen verrückt und hat mich ein bisschen stolz gemacht", erinnert sich der ESC-Teilnehmer von 2018. Neben "Waterfall" dürfen sich Michael Schultes Fans bei der Radiopreis-Verleihung auch auf den aktuellen Hit "Beautiful Reason" freuen.

Lost Frequencies: Mit positiven Vibes durch den Tag

Felix De Laet alias DJ Lost Frequenices fühlt sich dem Radio eng verbunden.

Wenn Félix De Laet, alias Lost Frequencies, auf seine beeindruckende internationale Karriere zurückschaut, dann landet der DJ und Produzent bei einem kleinen belgischen Radio. Der Sender war vor zehn Jahren der erste, der an einem Wochenende ein Demo von Lost Frequencies spielte. Damit begann eine Erfolgsserie, die bis heute anhält: "Dank des Radios haben meine Songs globale Aufmerksamkeit bekommen", erinnert sich Félix De Laet. Und hunderttausende Hörer:innen haben bis heute seine Hits wie "Where Are You Now" oder "Are You With Me" im Ohr. Aber es ist nicht nur die Reichweite des Radios, die den Belgier begeistert, sondern auch die Fähigkeit, Menschen zu motivieren: "Das ist einfach beeindruckend, weil das Radio die Menschen nur über die Stimme zu einer Gemeinschaft verbindet."

badmómzjay: Blitzkarriere mit dem Radio

Auch für Rapperin badmómzjay liegt hier eine absolute Stärke des Radios: "Es geht nicht um Optik, man sieht niemanden. Man hört nur die Stimmen. Es geht nur darum, ob es Dir gefällt oder nicht", sagt die Berlinerin. Eine Unmittelbarkeit, die badmómzjay inzwischen eine riesige Fangemeinde beschert hat. Gleich zwei Mal kürte MTV Europe sie schon zum besten deutschen Act. Und in ihrer kurzen Karriere hat die Rapperin mit den leuchtend roten Haaren schon fünf Top Ten-Hits gelandet. Beim Deutschen Radiopreis in Hamburg wird badmómzjay daher einen Mix aus mehreren Song auf die Bühne bringen - garantiert ein absolutes Show-Highlight.

badmómzjay - "Keine Tränen"

badmómzjay zählt zu den einflussreichsten deutschen Rapperinnen. Beim Radiopreis präsentiert sie unter anderem den Hit von 2022 "Keine Tränen".

ClockClock: Mit neuer Single zur Radiopreis-Verleihung

ClockClock überzeugen die Hörer:innen mit ihrem charakteristischen Electropop.

ClockClock haben sich in den letzten Jahren mit ihrem unverwechselbaren Sound eine Fanbase unter den Radio-Hörer:innen erspielt. Das Electropop-Trio hat es mit "Sorry", "Someone Else" und "Over" schon drei Mal an die Spitze der Airplay-Charts geschafft. "Wir haben eine eigene Tour gespielt, sind auf Festivals dabei. Ohne den Support der Radios dürften wir nicht machen, was wir machen", freut sich Sänger Bojan Kalajdzic. Ihren Besuch bei der Radiopreis-Verleihung nutzen die Kurpfälzer daher auch, um ihren Fans die neueste Single "Someday Soon" vorzustellen. Damit ist das Showprogramm aber längst nicht komplett. Am 29. August folgen weitere Topacts.

Prominente Laudator:innen überreichen Auszeichnungen

Moderator Tobias Krell alias Checker Tobi hält eine Laudatio bei der Preisverleihung.

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen. Gesucht werde herausragende Moderationstalente und Musikformate, mitreißende Reportagen, Interviews und Programmaktionen sowie außergewöhnliche Entertainment-Formate und Sendungen. Aus hunderten von Bewerbungen haben Medienexpert:innen in neun Kategorien jeweils drei Finalist:innen nominiert. Um die Leistungen der Nachwuchstaltente im Radio zu würdigen werden außerdem in der Kategorie "Best:er Newcomer:in" alle Bewerber:innen zur Radiopreis-Verleihung eingeladen. Überreicht werden die Auszeichnungen von prominenten Laudator:innen. In diesem Jahr dürfen sich die Nominierten und ihre Gäste unter anderem auf TV-Moderator Tobias Krell, Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Literaturkritker Denis Scheck sowie Sängerin Beatrice Egli freuen.

Den Deutschen Radiopreis live miterleben

Wenn die Spannung bei den Nominierten in der Neuen Flora greifbar wird und Showacts für Glamour sorgen, dann können Radioliebhaber:innen und Musikfans live dabei sein. Zahlreiche Radioprogramme übertragen die Preisverleihung live. Torsten Schorn wird das Geschehen aus dem gläsernen Studio direkt auf der Bühne kommentieren. Zu sehen ist die Show sowie vorher die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich live im Online-Stream. Zeitversetzt zeigen auch mehrere dritte Programme der ARD das Event im TV. Live-Eindrücke vom roten Teppich sowie den exklusiven Blick hinter die Kulissen gibt außerdem bei Instagram unter @deutscherradiopreis_offiziell sowie unter dem Hashtag #drp2024.