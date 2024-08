Deutscher Radiopreis 2024: SCOOTER und Beatrice Egli kommen

Die Jubiläumsshow beim Hambuger Hafengeburtstag im letzten Mai ist nur ein Beispiel dafür. Dicht an dicht drängten sich Tausende Zuschauer rund um die Landungsbrücken, während SCOOTER auf einer schwimmenden Bühne auf der Elbe das bombastische Hafen-Feuerwerk mit ihren Partykrachern "Ramp!" und "How Much Is The Fish?" orchestrierten. 30 Jahre nach dem Durchbruch und nach mehr als 20 Top Ten Platzierungen haben SCOOTER deshalb auch ganz selbstverständlich "Thirty, Rough & Dirty" als Jubiläumsmotto ausgegeben. Zur Feier mit den Nominierten beim Deutschen Radiopreis bringt die Band gleich eine ganze Reihe ihrer Hits mit.

Beatrice Egli: Auf einer Welle mit den Fans

Wo SCOOTER aufdrehen und auf energiegeladene Dance-Rhythmen setzen, punktet Beatrice Egli mit Gefühl: "Radio bedeutet, Emotion und Herz direkt ins Ohr", sagt die Schweizerin im Interview für den Deutschen Radiopreis. Sie ist überzeugt: Erst wenn ihre Songs dank Radio zum Alltagsbegleiter werden, wird auch ihre Musik lebendig. Und Beatrice Egli muss es wissen: Ihr Hit "Balance", mit dem sie zur Verleihung nach Hamburg kommt, ist im vergangenen Jahr so oft in den Schlager-Programmen gespielt worden wie kein anderer. Ein Radio-Rekord. Außerdem wird Beatrice Egli die Laudatio für einen der begehrten Radiopreise halten. Neben ihr überreichen unter anderem Literaturkritiker Denis Scheck, Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Moderator Steven Gätjen sowie Olympiasieger Andreas Welleringer die Auszeichnungen.

Beatrice Egli: "Radio geht direkt vom Ohr ins Herz!"

Für Beatrice Egli ist es eine "große Kunst", ein Programm so zu gestalten, dass es die Höer:innen durch den ganzen Tag begleitet.

Den Deutschen Radiopreis live erleben

Wenn am 5. September bei den Nominierten die Anspannung greifbar wird und schließlich die Preisträger:innen in Jubel ausbrechen, werden wieder zahlreiche Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland live dabei sein. 63 private und öffentlich-rechtliche Programme übertragen die Verleihung des Deutsche Radiopreises im Radio oder online Stream. Aus dem gläsernen Studio gleich neben der Bühne wird Thorsten Schorn ab 20.05 Uhr die spektakuläre Show aus nächster Nähe kommentieren.

Deutscher Radiopreis 2024 - Live im Radio Bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern machen mit:

AntenneSaar, BAYERN 3, Bremen Eins, hr1, MDR JUMP, NDR Info Spezial, NDR 2, radioeins (rbb), WDR 5 und Deutschlandfunk Nova.



Von den privaten Programmen übertragen:

089Kult, 94,3 RS2, 105'5 Spreeradio, Antenne Bad Kreuznach, Antenne Niedersachsen, Antenne Sylt, Berliner Rundfunk 91.4, Das Inselradio Mallorca, DONAU 3 FM, ENERGY Bremen, ffn, HITRADIO OHR, HITRADIO RTL (Sachsen), kulthitRADIO NRW, R.SA, R.SH, RADIO 21, Radio Andernach, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, RADIO KIEPENKERL, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, RADIO PSR, RADIO REGENBOGEN, RADIO ROLAND, Radio Zwickau, Rockland Radio, RPR1., RTL - Deutschlands Hit-Radio, The WOLF und TOGGO Radio.



Über ihre Website streamen:

89.0 RTL, ANTENNE BAYERN, ENERGY, Hitradio antenne 1, Limited.FM, NRW1, Radio Brocken, Radio-DD63, RADIO fresh80s, radio SAW, Radio Soonwald, Radio Zwiebel, SCHWARZWALDRADIO, SWR1 BW und TMR-Radio.de.



Live in Ausschnitten berichten:

98.8 KISS FM, ANTENNE THÜRINGEN, bigFM und Radio Hamburg.

Natürlich können Fans ihre Lieblingsstars auch im Livestream auf dieser Website erleben. Der Stream startet schon um 18.30 Uhr, wenn die Stars, die Nominierten und ihre Gäste am dem Roten Teppich eintreffen. Interviews und Einblicke hinter die Kulisse gibt es außerdem ab 18.30 Uhr live bei Instagram unter @deutscherradiopreis_offiziell und natürlich unter dem Hashtag #DRP2024. Mehrere ARD-Programme zeigen die Radiopreis-Verleihung zudem zeitversetzt im Fernsehen.

Der Deutsche Radiopreis im TV Donnerstag, 5. September

22 Uhr - NDR

23.05 Uhr - HR

23.30 Uhr - BR

23.40 Uhr - MDR



Freitag, 6. September

0.05 Uhr - WDR

23.30 Uhr - RBB



Samstag, 7. September

1 Uhr - NDR (Best of)



Sonntag, 8. September

8.50 Uhr - SWR (Best of)

Zehn Preise für die Besten der Besten

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen. Gesucht werden herausragende Moderationstalente und Musikformate, mitreißende Reportagen, Interviews und Programmaktionen sowie außergewöhnliche Entertainment-Formate und Sendungen. Aus hunderten von Bewerbungen haben Medienexpert:innen in neun Kategorien jeweils drei Finalist:innen nominiert. Um die Leistungen der Nachwuchstalente im Radio zu würdigen werden außerdem in der Kategorie "Best:er Newcomer:in" alle Bewerber:innen zur Radiopreis-Verleihung eingeladen.