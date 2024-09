Deutscher Radiopreis 2024: Große Stars und musikalische Vielfalt

Prägend für den Sound von SCOOTER und von Anfang an dabei ist natürlich Frontmann H.P. Baxxter. Der gebürtige Ostfriese präsentiert beim Deutschen Radiopreis gleich vier Songs aus den All-Time-Favorites der Fans: "Hyper Hyper", "How Much Is The Fish", "God Save The Rave" und "Techno Is Back".