Deutscher Radiopreis 2024: Gewagter Musik-Mix und Jubelschreie

Thorsten Schorn kommentiert die Verleihung für die Menschen am Radio aus seinem gläsernem Studio, das direkt auf der Bühne steht. Insgesamt übertragen mehr als 60 Sender den Abend - darunter das Inselradio auf Mallorca. Und auch im Fernsehen gibt es die Show, zeitversetzt in der Nacht, zum Beispiel beim NDR, HR, BR, MDR oder WDR.

Das Warten hat ein Ende und die eigentliche Verleihung beginnt. Verliehen werden Preise in insgesamt zehn Kategorien.

Steven Gätjen: "Morning Shows sind die Königsdisziplin"

ProSieben-Allrounder Steven Gätjen betritt die Bühne und hält die erste Laudatio des Abends. Los geht es mit der "Besten Morgensendung". "Morning Shows sind die Königsdisziplin, weil Menschen nicht nur sehr früh aufstehen, sondern vier Stunden unterhalten werden wollen." Er selbst hat seine Karriere eben dort begonnen.

Die Kategorie gewonnen hat "Der Schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger." Bei ihnen handelt es sich laut Begründung der Grimme-Jury um "Moderatorinnen, die sich selbst nicht so ernst nehmen, ihre Talkgäste aber schon und die Hörerschaft erst recht. So entsteht ein für die deutsche Radiolandschaft einzigartiger Flow: anregend, unterhaltsam, informativ."

Award für besondere Emotionen

Mit Nicole von Wagner und Jochen Trus und ihrer Rubrik "Ein Song und meine Geschichte" zeichnet die Jury besondere Emotionen aus. Sie gewinnen in der Kategorie "Bestes Musikformat". In der Begründung der Jury heißt es: "Dass der Sender zweimal täglich seine Playlist aufbricht und eine Hörerin oder einen Hörer zum Kurzzeit-DJ macht, vertieft ganz nebenbei die Bindung ans Programm. Ohne großes Aufheben zeigt "Ein Song und meine Geschichte", wie bewegend sich der Stellenwert von Musik im Radioalltag verankern lässt." Den Award überreicht Beatrice Egli. Bevor sie dann selbst auf der mit goldenem Riesen-Lametta geschmückten Bühne steht und ihren Hit "Balance" performt. Ob bei Schlager-Fans oder bei denen, die sich eher nicht dazu zählen: Im Rhythmus des Songs klatschen Hände, wippen Beine und nicken Köpfe.

Beatrice Egli - "Balance"

Mit "Balance" stellte Beatrice Egli im vergangenen Jahr einen Radiorekord auf - in Hamburg feierte der Star den Erfolg mit den besten Radiotalenten.

Beste Newcomerin mit großer Nähe zur Hörerschaft

Filiz de Campos Oliveira von big FM erhält den Preis der Kategorie "Beste:r Newscomer:in".

Erstmals wurden in diesem Jahr alle 24 Bewerber:innen der Kategorie "Beste:r Newcomer:in" nach Hamburg eingeladen und hatten die Chance, den Preis zu gewinnen. Die jungen Talente sind vor ihrem großen Auftritt auf der Bühne nervös. Natürlich hätte jede:r gerne den Award. Trotzdem freuen sie sich lautstark gemeinsam für die Gewinnerin in der grünen (Fake)-Pelz-Weste und feiern die Gewinnerin. Filiz de Campos Oliveira von bigFM setzt sich durch und darf die Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Und das absolut zu Recht, schließlich ist sie laut Jury ein "Gute-Laune-Wirbelwind in voller Fahrt mit großer Nähe zu ihrer Hörerschaft." Sie selbst freut sich riesig über den Preis: "Vor fünf Jahren hab ich noch in der Bank gearbeitet und jetzt stehe ich hier. Entscheidet euch für den Weg, der euch glücklich macht."

Entertainment-Award geht an "Kur-Oase"

Politisch wird es mit Stand-up-Comedienne Parshad Esmaeili. Im blauen Kleid hält sie ihre Laudatio: "Als Tochter von Ausländern bin ich hier, um die Farbe blau wieder sexy zu machen, aber vor allem wieder menschlich." Die Auszeichnung für das "Beste Entertainment" überreicht sie an die "Kur-Oase" von Andreas Altenburg auf NDR 2. Immerhin ist die "Kur-Oase" eine "wunderbar stimmige Radio-Sitcom, spitz pointiert und auf hohem humoristischem Niveau", so die Jury.

In der wichtigsten Kategorie "Beste:r Moderator:in" überzeugt Gianluca Meli von 98.8 KISS FM. Dazu die Jury: "Gianluca Meli ist wie ein Rohdiamant, der bitte nicht zu viel geschliffen werden soll, denn er glänzt schon in so vielen Farben: im Umgang mit seinen Hörer:innen, in Spontanität, Humor und Präsenz. Eine Naturgewalt am Mikrofon." Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner:innen!