Bestes Musikformat: "N-JOY Reeperbus" von N-JOY (NDR)

Gewinner in der Kategorie "Bestes Musikformat": Frank Probst (l.) und Alex Franz von N-JOY vom NDR. Die Laudatio hielt Radiolegende Peter Urban (m.).

In der Kategorie "Bestes Musikformat" geht der Deutsche Radiopreis 2023 an N-JOY vom NDR. Mit dem "N-JOY Reeperbus" hat das junge Programm beim Reeperbahn-Festival Nachwuchskünstlern eine Bühne gegeben und Musikfans einzigartige Konzerterlebnisse beschert. Stellvertretend für das Team nahmen Alex Franz und Frank Probst die Auszeichnung von Laudator Peter Urban entgegen. Der Deutsche Radiopreis für das "Beste Musikformat" wurde zum ersten Mal verliehen.

Begründung der Jury:

"Es waren fürwahr keine leichten Jahre für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler: Konzerthallen und Clubs wurden aufgrund von Schutzmaßnahmen geschlossen, der Kontakt zum Publikum verlagerte sich maßgeblich ins Internet und dessen virtuelle Bühnen boten deutlich weniger Sichtbarkeit, Atmosphäre und Intimität zwischen Bands und Fans.

Mit diesem Wissen kann man das, was der N-JOY Reeperbus seit 10 Jahren - speziell aber in diesen weiterhin herausfordernden Zeiten - ermöglicht, nur als Radio-Kunststück bezeichnen: Im Rahmen des Reeperbahn-Festivals kreiert N-JOY einen physischen Ort, an dem der Musiknachwuchs sowie bekannte Stars kleine Mini-Konzerte geben. Und diese sind nicht nur von kenntnisreicher Hand kuratiert, sondern für alle offen und kostenfrei. Diese kleinen Off-Air-Konzerte werden wiederum gekonnt mit dem On-Air-Programm verzahnt. So können die Live-Gänsehautmomente nahtlos auch auf den Radio-Hörer, die Radio-Hörerin überspringen - sei es im linearen Radio oder in non-linearen Social-Media-Formaten.

Die gewonnene Präsenz und Reichweite kommen dabei allen zugute: Den talentierten Musikerinnen und Musikern mit potenziell großen Karrieren als auch dem musikbegeisterten Publikum, das vor Ort und im Radio in den Genuss neuer Klänge kommt. Die Grimme-Jury freut sich über dieses herausragende, Funken schlagende Musikformat."