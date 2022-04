Deutscher Radiopreis 2022: Bewerbungen bis Ende Mai einreichen

Zum 13. Mal werden herausragende Leistungen mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet.

Am 8. September 2022 schaut die deutsche Radiobranche gebannt nach Hamburg - zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Ab sofort und bis Ende Mai können private und öffentlich-rechtliche Programme ihre Bewerbungen ins Rennen schicken. Gesucht werden herausragende Sendungen, vielversprechende Moderationstalente oder mitreißende Programmaktionen, die Maßstäbe gesetzt haben.

Größere Bühne für Podcasts

Katja Marx vom Radiopreis-Beirat rechnet mit einer hohen Beteiligung am Wettbewerb.

Der Deutsche Radiopreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Branche und wird bereits zum 13. Mal verliehen. Dabei ist der Wettbewerb genauso innovationsfreudig wie die vielfältige Radiolandschaft insgesamt. So können die teilnehmenden Sender in diesem Jahr erstmals in mehreren Preiskategorien Podcasts einreichen. Die bei Hörerinnen und Hörern sehr beliebten Podcasts können nun in den Kategorien "Beste Reportage", "Bestes Interview", "Bestes Informationsformat" sowie "Beste Comedy" ausgezeichnet werden. "Das Hören verbindet uns miteinander, ob live und direkt oder als Podcast", erläutert Katja Marx die Veränderung. Die NDR Programmdirektorin ist auch Vorsitzende des Radiopreis-Beirats. Sie rechnet in diesem Jahr wieder mit mehreren Hundert Bewerbungen für den Deutschen Radiopreis.

Radiopreis würdigt Vielfalt und Stärken des Radios

Die inhaltliche Vielfalt der Wettbewerbsbeiträge spiegelt für Grit Leithäuser von der Radiozentrale die Stärke des Mediums Radio: "Radio ist gelebte Diversität, immer auf Augenhöhe mit den Menschen und auch bei kontroversen Themen immer im Austausch." Unter dem Eindruck der Pandemie und des Krieges in der Ukraine sei das Radio mehr denn je ein wichtiger Begleiter: "Die Macherinnen und Macher überzeugen jeden Tag alle auf ihre eigene Art mit der richtigen Mischung aus Information und Unterhaltung. Das ist für uns alle unverzichtbar." Auch Frauke Gerlach, die die Radiopreis Jury beim Grimme-Institut betreut, betont die Leistung der Programme in dieser herausfordernden Zeit: "Wie wertvoll und unersetzlich das Radio und die freie Berichterstattung ist, wird uns gerade in diesen Zeiten schmerzlich vor Augen geführt."

Sender wetteifern in neun Kategorien

Riesenfreude bei Carmen Schmalfeldt: 2021 überreichte ihr Laudator Tommi Schmitt die Auszeichnung für das "Beste Interview".

Bis zum 31. Mai haben die Sender nun Gelegenheit, sich mit ihren besten Innovationen, beliebten Moderatorinnen oder Moderatoren sowie mit preisverdächtigen Reportagen oder Interviews für den Deutschen Radiopreis 2022 online zu bewerben. Verliehen wird die Auszeichnung dieses Mal in neun Kategorien. Aus allen Bewerbungen wird eine Nominierungskommission beim Grimme-Institut zunächst jeweils drei Wettbewerbsbeiträge pro Kategorie für das Finale auswählen. Diese Nominierungen werden ab Ende Juli schrittweise bekanntgegeben. Anschließend werden die Medienexperten der Radiopreis-Jury die Sieger und Siegerinnen küren. Die Entscheidungen der Jury werden bei der Radiopreis-Gala in Hamburg verkündet.

Vorbereitungen für Gala im Herbst laufen

Rag'n'Bone Man stellte bei der Gala 2021 einen neuen Song vor.

Zurzeit prüfen der Radiopreis-Beirat und das Organisationsteam, in welchem Rahmen die Verleihung im Herbst stattfinden kann. In den vergangenen zwei Jahren mussten Preisträgerinnen und Nominierte wegen der Pandemie leider ohne Gäste feiern. Selbst unter Corona-Bedingungen glänzte der Deutsche Radiopreis aber mit einem mitreißenden Showprogramm. 2021 konnte Moderatorin Barbara Schöneberger unter anderem deutsche Radio-Lieblinge wie Johannes Oerding und Wincent Weiss sowie internationale Stars wie Rag'n'Bone Man und die legendären Duran Duran live in Hamburg begrüßen. Welche Topstars bei der Gala 2022 dabei sein werden, wird ab Ende Juli bekannt gegeben. Musikfans dürfen sich schon jetzt auf die Auftritte der Stars live im Radio und online im Livestream freuen.