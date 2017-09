Die Preisträger des Deutschen Radiopreises 2017

In Hamburg ist der achte Deutsche Radiopreis verliehen worden. In elf Kategorien wurden die besten Reporter, Moderatoren, Nachrichtenredakteure oder Newcomer gekürt. Der Radiopreis ist inzwischen die wichtigste Auszeichnung der Branche: In diesem Jahr wetteifern 127 Programme mit mehr als 380 Bewerbungen um die Preise – ein neuer Rekord.