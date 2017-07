Schöneberger lädt zur Radiopreis-Gala in die Elphi

Seit 2011 präsentiert Barbara Schöneberger die Gala.

Sie wird die Erste sein, die am Abend der Radiopreis-Gala im Scheinwerferlicht steht: Barbara Schöneberger präsentiert am 7. September den Deutschen Radiopreis 2017. Mit Charme und Witz wird sie Millionen Hörer und Zuschauer aus ganz Deutschland beim Radio-Event des Jahres begrüßen, mit den Laudatoren und Promis im Publikum plaudern und den Weltstars auf der Bühne einen großartigen Empfang bereiten.

Elbphilharmonie verleiht Gala besonderes Flair

Der Große Saal der Elphi wird zur spektakulären Kulisse der Radiopreis-Gala.

Zum siebten Mal präsentiert Barbara Schöneberger die Radiopreis-Gala – und doch ist in diesem Jahr auch für die routinierte Moderatorin vieles anders als gewohnt. Erstmals wird die Showbühne nicht im Schuppen 52, einem ehemaligen Lagerhaus im Hamburger Hafen, aufgebaut, denn dieses Mal werden Deutschlands beste Radiomacher in einem besonders festlichen Rahmen ausgezeichnet: im großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Für Barbara Schöneberger, die schon die Eröffnung des neuen Konzerthauses moderiert hat, ein grandioser Coup: "Das ist großartig! Wir sind in einer Location, über die die ganze Welt spricht. Alle wollen dahin – und der Radiopreis ist schon da!"

Showprogramm ist noch geheim

Der große Saal der Elphi beeindruckt nicht nur mit seinen 25 Metern Höhe und der festlichen weißen Optik. Mit den nach dem Weinbergprinzip angeordneten Zuschauerrängen rückt er die Künstler auf der Bühne komplett in den Mittelpunkt. Welche Stars Barbara Schöneberger an diesem einzigartigen Ort begrüßen wird, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Klar ist schon jetzt, auch in diesem Jahr werden absolute Topacts das Radio feiern. Bei der Gala 2016 war es Superstar Sting, der sich über einen Sonderpreis für seine enge Verbundenheit zum Radio freuen durfte. In seiner Dankesrede forderte er Deutschlands Radiomacher auf, ein mutiges Programm zu machen. Die Berliner Großstadt-Cowboys von The BossHoss holten Barbara Schöneberger sogar mit ans Mikrofon. "Der Radiopreis ist das Event des Jahres", schwärmt Schöneberger.

Bewerberrekord stellt Jury vor Herausforderung

2016 freute sich Carolin Kuhn über die Auszeichnung als "Beste Newcomerin".

Eine Einschätzung, die von der Zahl der Wettbewerbsbeiträge bestätigt wird. Private und öffentlich-rechtliche Radiosender haben in diesem Jahr 381 Bewerbungen eingereicht. Das ist ein neuer Rekord, der zeigt, wie vielfältig die deutsche Radiolandschaft ist, und der die unabhängige Jury beim Grimme-Institut vor eine Herausforderung stellt. Die Medienexperten werden in den kommenden Woche nun in jeder der elf Preiskategorien die drei besten Bewerbungen nominieren. Gesucht werden neben den besten Moderatoren und Morgenshows zum Beispiel auch herausragende Newcomer und Programmaktionen.

Welche Nominierten schließlich mit Barbara Schöneberger und den Laudatoren im Rampenlicht stehen werden, entscheidet sich erst am 7. September auf der Gala-Bühne in der Hamburger Elbphilharmonie.