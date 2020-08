Tim Bendzko und Milow kommen zum Deutschen Radiopreis 2020

Tim Bendzko und Milow live beim Deutschen Radiopreis

Kein Gedränge auf dem roten Teppich, keine Gäste, keine Aftershow-Party – der Deutsche Radiopreis 2020 wird wegen der Corona-Pandemie anders verlaufen als gewohnt. Trotzdem müssen Nominierte, Hörer und Fernsehzuschauer natürlich nicht auf die gewohnten Auftritte der Stars verzichten. Mit Tim Bendzko und Milow stehen schon zwei Highlights der Preisverleihung am 10. September in Hamburg fest.

Vorfreude auf Live-Erlebnis in Hamburg

Tim Bendzko sieht im Radiopreis einen Schritt zurück zur Normalität.

Tim Bendzko gehört mit seinen poetischen, schon fast philosophischen Songs schon lange zu den Lieblingen der deutschen Radiohörer. 2011 landete er mit "Nur noch kurz die Welt retten" einen absoluten Radiohit. Wie viele andere Künstler auch hat die Corona-Krise Tim Bendzko kalt erwischt. Eigentlich wollte der 35-Jährige im Frühjahr mit den Songs seines aktuellen Albums "Filter" auf Tour gehen - aber dann wurden Clubs und Konzerthallen geschlossen und Festivals abgesagt. "Meine Band und ich haben uns total auf die Tour gefreut. Die Konzerte sind jetzt alle aufs nächste Jahr verschoben worden. Das war natürlich total bitter, auch wenn wir das Glück hatten, dass wir relativ viele Autokonzerte spielen durften."

Wie wichtig Tim Bendzko das Live-Erlebnis auf der Bühne und die Begegnung mit den Fans ist, zeigt auch sein Engagement kürzlich beim "Restart 19"-Experiment. Bendzko spielte drei Konzerte hintereinander, während Forscher unter verschiedenen Bedingungen die Bewegungen der Fans in der Halle beobachteten. Das Experiment soll dabei helfen, auch unter Corona-Bedingungen wieder Konzerte zu veranstalten. Genauso wichtig ist Tim Bendzko der Auftritt bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises: "Ich freue mich total, dass es endlich wieder eine Veranstaltung gibt, bei der alle Protagonisten vor Ort sind. Ich glaube, dass das der nächste Schritt zurück in die Normalität ist."

Bendzko: "Radio hat in der Corona-Zeit an Wert gewonnen"

Den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr hat Tim Bendzko als besonders unruhige Zeit empfunden. Das Radio war für den Musiker in dieser Phase ein verlässlicher Begleiter.

Gute-Laune-Songs in schwierigen Zeiten

Auch für Milow ist der Auftritt in Hamburg unter Corona-Bedingungen mehr Chance als Herausforderung - und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Belgier hat in den vergangenen Monaten vor allem die Zusammenarbeit mit anderen Musikern vermisst. Beim Deutschen Radiopreis wird Milow nun zusammen mit Musikern der NDR Radiophilharmonie auftreten. Ein kleines Ensemble aus Streichern, Klarinette und Flöte wird die Radiohits "Howling At The Moon" und "Lay Your Worry Down" in einem völlig neuen Sound auf die Bühne bringen – ein Experiment, auf das sich Milow besonders freut: "Ich habe diese Songs in den letzten Jahren tausende Male live gespielt. Jetzt mit klassischen Musikern zusammenzuarbeiten und sie neu zu arrangieren, lässt sie brandneu und frisch klingen. Ich bin begeistert."

Milow präsentiert beim Radiopreis eine ganz besondere Version seiner Hits.

Außerdem stellt Milow seine aktuelle Single "Whatever It Takes" live vor. Mit dem Song hatte er im Frühjahr auf den Höhepunkt der Corona-Krise reagiert. Der dynamische und packende Song sollte helfen, die schwierigen Zeiten zu überstehen, erklärte Milow im Interview für den Deutschen Radiopreis. "Ich wollte einen kleinen Beitrag leisten und helfen, indem ich einen sehr positiven Song schriebe. Damit die Leute wenigstens für drei Minuten die Unsicherheit und all das Verrückte da draußen vergessen können."

Radio als Begleiter durch die Corona-Krise

Während viele andere Veranstaltungen abgesagt wurden oder nur online stattfinden, haben sich die Organisatoren des Deutschen Radiopreises ganz bewusst dafür entschieden, Nominierte, Laudatoren und Showacts nach Hamburg einzuladen. Mit der Verleihung wollen sie das Engagement der Sender und Redaktionen würdigen, die in den vergangenen Monaten unter den schwierigen Corona-Bedingungen Herausragendes geleistet haben. Das Radio war viele Menschen in der Krise die wichtigste Informationsquelle sowie ein verlässlicher Begleiter. Natürlich gilt auch bei der Preisverleihung auf der Bühne und im Saal ein Abstands- und Hygienekonzept.

Weitere Nominierungen erwartet

Barbara Schöneberger führt durch die Preisverleihung.

Neben Tim Bendzko und Milow wird Moderatorin Barbara Schöneberger unter anderem auch Model Sara Nuru, Leichtathletin Malaika Mihambo und Tik Tok-Star Falco Punch als Laudatoren zur Preisverleihung begrüßen. In den ersten fünf Kategorien stehen die Nominierungen bereits fest – darunter die Finalisten für die "Beste Innovation am Morgen", die "Beste Reportage" und als "Beste*r Newcomer*in". Welcher Bewerber in den übrigen fünf Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen dürfen, gibt die Jury am kommenden Donnerstag bekannt. Wer das Rennen macht, erfahren Radiofans am 10. September live auf vielen Sendern und online im Stream. Außerdem zeigen die Dritten Programm der ARD die Preisverleihung live im TV.