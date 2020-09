Michael Patrick Kelly und Katie Melua beim Deutschen Radiopreis 2020

Michael Patrick Kelly und Katie Melua live beim Deutschen Radiopreis

Mit Michael Patrick Kelly und Katie Melua kommen zwei beliebte Radiostars zur Preisverleihung nach Hamburg.

Der Deutsche Radiopreis 2020 kann kommen - nach den Nominierten und Laudatorinnen und Laudatoren steht nun auch fest, welche Stars Moderatorin Barbara Schöneberger am 10. September in Hamburg begrüßen wird. Neben Milow und Tim Bendzko werden auch Michael Patrick Kelly und Katie Melua vor der Kulisse des Hamburger Hafens auftreten. Außerdem feiern Sasha, Stefanie Heinzmann, Lotte und Kelvin Jones als Teil des Projekts WIER mit den Nominierten und Preisträgern. Wegen der Corona-Pandemie wird der Deutsche Radiopreis in diesem Jahr nicht bei einer großen Gala mit Hunderten Gästen verliehen, sondern in einem kleineren Rahmen und mit einem ausgefeilten Abstands- und Hygienekonzept.

Radiohit ist besonderer Erfolg für Musiker

Michael Patrick Kelly freut sich ganz besonders darüber, dass die Auszeichnungen für den besten Podcast, die besten Reportagen und die beste Programmaktion nicht nur virtuell verliehen werden, sondern das alle Beteiligten live vor Ort sein werden. Der Singer-Songwriter fühlt sich dem Radio eng verbunden. Mit Songs wie "iD" oder "Roundabouts" hat er sich in den letzten Jahren in die Herzen der Hörer gespielt. Ein Erfolg, den Michael Patrick Kelly zu schätzen weiß: "Wenn man einen Radiohit hat, dann ist das für mich mega, weil das nicht durch irgendwelche Marketingkampagnen erzeugt wurde, sondern einfach durch die Hörer, die einen Song gut oder schlecht finden."

Michael Patrick Kelly: "Radio ist etwas Positives im Kopf."

Als Radiofan liebt es Michael Patrick Kelly, neue Musik und neue Künstler über das Radio kennenzulernen. Unter anderem ist ihm die erste On-Air-Begegnung mit George Ezra in Erinnerung geblieben.

Dieser direkte Draht zu den Menschen gehört für Michael Patrick Kelly zu herausragenden Stärken des Radios. Genauso wie die Fähigkeit, positive Emotionen zu wecken - eben mit Musik. "Wir führen eine großartige Beziehung, die viele Menschen glücklich macht," so beschreibt der 42-Jährige das Verhältnis zwischen den Künstlern und dem Medium Radio. Aktuell begleitet Michael Patrick Kelly auf vielen Sendern die Hörerinnern und Hörer mit dem Song "Beautiful Madness" durch den Tag - ein Liebeslied, das er seiner Frau Joelle gewidmet hat.

"Radio ist wie ein Freund"

Ein Liebeslied war es auch, das Katie Melua 2005 zum großen, internationalen Durchbruch verhalf. Mit ihrer samtweichen Stimme erzählte die georgisch-britische Sängerin den Hörerinnen und Hörern damals von "Nine Million Bicycles". Zwar hatte die junge Singer-Songwriterin zuerst in einer Castingshow im Fernsehen auf sich aufmerksam gemacht, aber der Erfolg im Radio war entscheidend, ist sich Katie Melua im Interview für den Deutschen Radiopreis sicher: "Ohne Radio wäre ich nicht dort, wo ich heute bin."

Katie Melua stellt ihr neues Album beim Radiopreis vor.

Für die 35-Jährige ist Radio die intimste Form der Unterhaltung. "Du hörst jemandem zu, der Teil deiner Welt ist. Du kannst zuhören während du Auto fährst oder beim Kochen. Radio ist wie ein Freund", beschreibt sie. Dabei schätzt Katie Melua besonders, dass ihr dieser Freund immer wieder neue, großartige Songs näherbringt. Einige dieser Songs werden in den kommenden Monaten garantiert von Katie Melua selbst stammen. Im Frühjahr, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, hat die Singer-Songwriterin nach drei Jahren die Aufnahmen an ihrem achten Studioalbum "Album No. 8" abgeschlossen. Erste Eindrücke daraus wird Katie Melua live beim Deutschen Radiopreis präsentieren.

WIER appellieren an das Beste in uns

Mit Kelvin Jones, Lotte, Sasha und Stefanie Heinzmann kommen vier WIER-Stars zum Radiopreis.

Das Projekt WIER bringt gleich eine ganze Reihe bekannter und beliebter Radiostars zur Preisverleihung nach Hamburg: Kelvin Jones, Lotte, Stefanie Heinzmann und Sasha werden live in Hamburg performen. Die Vier stehen stellvertretend für 18 Künstlerinnen und Künstler, die mit WIER in schwierigen Zeiten Mut machen wollen. Mit dem Song "Best Of Us" appellieren sie an das Beste in uns – an Zusammenhalt, Gemeinsinn und füreinander da sein. Wie das geht, zeigen die Künstlerinnen und Künstler. Sie unterstützen mit WIER die Aktion Mensch und Viva con Aqua. Den Anstoß für das Projekt hat die Radiozentrale gegeben, ein Zusammenschluss der privaten und öffentlich-rechtlichen Sender.

Laudatoren verkünden Jury-Entscheidung

Neben den Künstlerinnen und Künstlern wird Barbara Schöneberger natürlich auch wieder bekannte Laudatorinnen und Laudatoren auf der Radiopreis-Bühne begrüßen. So überreicht zum Beispiel Schauspieler Volker Bruch die Auszeichnung für die "Beste Sendung". Spitzensportlerin Malaika Mihambo hält die Laudation für die "Beste Innovation am Morgen". Und die Nominierten in der Kategorie "Beste*r Newcomer*in" werden gebannt an den Lippen von Falco Punch hängen, wenn der Tik-Tok-Star die Entscheidung der Jury verkündet. In den insgesamt zehn Kategorien haben die unabhängigen Medienexperten beim Grimme-Institut jeweils drei herausragende Wettbewerbsbeiträge für das Finale nominiert.

AHA-Regeln auch beim Deutschen Radiopreis

Abstand halten - gilt natürlich auch für Moderatorin Barbara Schöneberger.

Natürlich stellt die Corona-Pandemie den Deutschen Radiopreis in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. In den Garderoben der Stars, zwischen den Nominierten im Saal und auf der Bühne müssen selbstverständlich eineinhalb Meter Mindestabstand eingehalten werden. Außerdem müssen alle Beteiligten eine Maske tragen, wenn sie sich am Veranstaltungsort bewegen. Dichtes Gedränge auf dem roten Teppich wird es in diesem Jahr dagegen nicht geben, genauso wenig wie die übliche Aftershowparty mit Hunderten Gästen. Die Organisatoren des Deutschen Radiopreises haben sich aber ganz gewusst dafür entschieden, Nominierte, Laudatoren und Showacts nach Hamburg einzuladen. Mit der Verleihung wollen sie das Engagement der Sender und Redaktionen würdigen, die in den vergangenen Monaten unter den schwierigen Corona-Bedingungen Herausragendes geleistet haben.

Die Aufregung bei den Nominierten und die Auftritte der Stars können Hörerinnen und Hörer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich live miterleben. Bundesweit werden mehr als 50 Programme die Verleihung im Radio übertragen. Zu sehen ist der Deutsche Radiopreis 2020 außerdem online im Livestream und zeitversetzt in den Dritten Programmen der ARD.