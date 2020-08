Jury nominiert Finalisten für den Deutschen Radiopreis 2020

Die Finalisten für den Deutschen Radiopreis 2020 stehen fest. Aus hunderten Bewerbungen hat die unabhängige Jury die 30 besten Beiträge ausgewählt. Die Nominierten fiebern nun der Preisverleihung am 10. September in Hamburg entgegen. Erst wenn Laudatoren wie Comedian Bülent Ceylan, "Tatort"-Kommissarin Ulrike Fokerts oder "heute"-Moderator Christian Sievers die versiegelten Umschläge der Jury öffnen, erfahren sie, wer eine der zehn begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen darf.

Starke Frauen überzeugen Jury

Sinah Donhauser könnte für die "Beste Moderation" ausgezeichnet werden.

Zu den Neuerungen in diesem Jahr zählt die Preiskategorie "Beste Moderation". Erstmals konnten sich Frauen und Männer gemeinsam um die Auszeichnung bewerben. Mit der Auswahl der Nominierten haben die Medienexpertinnen und -experten der Jury aber eine bedeutende Vorentscheidung getroffen: Drei Moderatorinnen machen das Rennen unter sich aus. Chancen auf die Auszeichnung in dieser wichtigen Kategorie hat Sinah Donhauser von Radio Hochstift. Das Lokalradio aus Ostwestfalen ist zum ersten Mal überhaupt nominiert. Christiane Florin vom Deutschlandfunk gehörte vor drei Jahren schon einmal zu den Nominierten, genauso wie Anne Raddatz von N-JOY vom NDR. Im vergangenen Jahr zählte sie zu den Finalisten für die "Beste Sendung".

Mit den Nominierungen für die "Beste Sendung" 2020 hat die Jury Beispiele ausgewählt, die deutlich machen, wie viel Wert Radiosender auf hintergründige Berichterstattung legen. So steht Bayern 2 mit einem Audiotagebuch im Finale, das eine Krankenschwester, einen Politiker und eine junge Arbeitslose durch die Corona-Krise begleitet. Manfred Götzke vom Deutschlandfunk hat die Jury mit seiner Reportage über die Arbeits- und Lebensbedingungen osteuropäischer Arbeiter in der Fleischindustrie überzeugt. Und Sandra Gern von egoFM ist mit "Chelsea Hotel" der Einzug ins Finale gelungen - eine Musiksendung, die mit ihrem besonderen Flair weit über simple Chart-Shows hinausgeht.

Nominierungen zeigen Vielfalt des Radios

In der Kategorie "Besten Podcast" zählt nach Ansicht der Jury "Tracks & Traces" von detektor.fm zu den drei besten Wettbewerbsbeiträgen. In der Sendung sezieren Musiker und Musikerinnen ihre Songs regelrecht und erzählen, wie sie entstanden sind. MDR SPUTNIK ist mit seinem Podcast über und für Lesben, Schwule und Transgender nominiert - "SPUTNIK PRIDE" möchte Orientierung geben und Vorurteile abbauen. NDR Info wiederum zeigt mit dem Podcast "Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass", dass es möglich ist, gesellschaftliche Gräben zu überwinden. Bastian Berbner hat dazu Menschen getroffen, die von erbitterten Gegnern zu Freunden geworden sind.

Parshad Esmaeili alias "Parshi" hofft auf den Preis für die "Beste Comedy".

In der Kategorie "Beste Comedy" steht planet radio im Finale - mit seiner Comedy "Frag Parshi" über die Irrungen und Wirrungen beim Flirten via WhatsApp und Dating-Apps. DASDING vom SWR hat die Jury mit Meme-Jingles überzeugt. Dem Team ist es gelungen, ein Internetphänomen hörbar zu machen. Und WDR 2 ist mit dem "Virtuellen Klassenzimmer" nominiert, einer Comedy über das Homeschooling in der Corona-Zeit.

Auf die Auszeichnung für das "Beste Interview" kann in diesem Jahr Radio Hamburg hoffen. Der Sender ließ zur Bürgerschaftswahl die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen von seinem Morgen-Team und den Hörerinnen und Hörern befragen. Fritz vom rbb wiederum hat die Jury mit einem sehr offenen Interview mit einem Pädophilen beeindruckt. Und Philipp May vom Deutschlandfunk ist für ein kontroverses Polit-Interview nominiert.

Die Nominierungen in den Kategorien "Beste Innovation am Morgen", "Bestes Nachrichten- und Informationsformat", "Beste*r Newcomer*in", "Beste Programmaktion" und "Beste Reportage" standen schon zuvor fest. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 138 Radioprogramme mit 432 Bewerbungen am Wettbewerb beteiligt.

Tim Bendzko und Milow live beim Radiopreis

Zwei Wochen vor der Verleihung des Deutschen Radiopreises laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf Hochtouren. Wegen der Corona-Pandemie gelten in diesem Jahr natürlich besondere Hygiene- und Abstandsregeln, wenn sich Nominierte und Laudatoren im Eventcenter Schuppen 52 im Hamburger Hafen versammeln. Starrummel auf dem roten Teppich oder eine ausgelassene Feier mit hunderten Gästen wird es leider nicht geben. Aber: Ein besonderes Bühnenkonzept sorgt dafür, dass Moderatorin Barbara Schöneberger wie gewohnt und mit ausreichendem Abstand beliebte Musiker in Hamburg begrüßen kann - wie zum Beispiel Tim Bendzko.

Tim Bendzko freut sich auf den Live-Auftritt in Hamburg.

Für den Singer-Songwriter ist der Auftritt beim Deutschen Radiopreis ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. Wie viele andere Musiker auch hat Tim Bendzko im Frühjahr seine geplante Tour absagen müssen. Auch Radioliebling Milow fiebert dem Auftritt in Hamburg entgegen. Der Belgier hat besonders die Zusammenarbeit mit anderen Musikern vermisst. Bei der Preisverleihung präsentiert er eine Auswahl seiner Hits nun zusammen mit Musikern der NDR Radiophilharmonie. Damit ist das Programm aber noch nicht komplett. In der kommenden Woche werden weitere Showhighlights bekanntgegeben.

Wenn Nominierte zu Preisträgern werden und Stars ihre neuesten Hits vorstellen, können Hörer und Zuschauer natürlich wieder live dabei sein. Mehr als 50 Programme werden die Verleihung am 10. September im Radio übertragen. Zu sehen ist der Deutsche Radiopreis 2020 online im Livestream und zeitversetzt in den Dritten Programmen der ARD.