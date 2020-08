Jury nominiert erste Finalisten für den Deutschen Radiopreis 2020

Es ist der Moment, auf den viele Redaktions-Teams seit Wochen warten: Die unabhängige Jury für den Deutschen Radiopreis 2020 hat eine Vorauswahl getroffen. In fünf Kategorien stehen nun jeweils drei Finalisten fest. Als Nominierte werden sie am 10. September bei der Verleihung des elften Deutschen Radiopreises in Hamburg dabei sein. Die Auszeichnung wird wegen der Corona-Pandemie in einem kleineren Rahmen als gewohnt stattfinden.

Auszeichnung für kreative Ideen und junge Talente

Christiane v. Wolff von SWR 1 Baden-Württembergund Markus Rex stehen mit Berichten aus Arktis im Finale.

Erstmals wird der Deutsche Radiopreis in diesem Jahr für die"Beste Innovation am Morgen" verliehen. Damit werden kreative Ideen gewürdigt, die in der Primetime das Programm, Digitales und crossmediale Angebote miteinander verknüpfen. Auf diese Weise hat es 98.8 KISS FM ins Finale geschafft, wo Maurice Baiers alias "Big Moe" Verkehrsmeldungen rappt. Mit Rap-Videos wiederum hat sich das Team von ENERGY Stuttgart qualifiziert. Vince Schuster und Dennis Strobel greifen hier Themen aus der Nachbarschaft der Hörer auf. Als dritter Finalist in der neuen Kategorie steht SWR1 Baden-Württemberg fest. Der Sender schaltet am Morgen regelmäßig zum Forschungsschiff Polarstern, das ein Jahr mit dem Packeis durch die Arktis treibt - "Forschung zum Frühstück" nennt sich die Rubrik.

In der Kategorie "Beste*r Newcomer*in" machen in diesem Jahr drei junge Frauen den Wettbewerb unter sich aus. Mit ihren Moderationen bei Deutschlandfunk hat Anh Tran die elf Medienexperten der unabhängigen Jury beim Grimme-Institut von sich überzeugt. Charlotte Oelschlegel von NDR Kultur wiederum hat es mit ihrer Musiksendung ins Finale geschafft, die Klassik mit Pop und elektronischer Musik verbindet. Und Mila Weidelhofer von 100,6 FluxFM ist für ihre Interviews mit Zeitzeugen der deutschen Teilung nominiert.

Vielfältige Themen und Format im Finale

Die inhaltliche Vielfalt des Radios zeigen die Nominierungen in der Kategorie "Beste Reportage". Hier schickt die Jury eine Recherche von N-JOY vom NDR ins Rennen, die die Machenschaften und Netzwerke von Spannern aufdeckt. Nominiert ist auch MDR AKTUELL mit der detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse des 9. Novembers 1989, dem Tag des Mauerfalls. Außerdem steht der Deutschlandfunk mit einem Feature über den Umgang mit psychisch-kranken Kindern in der DDR im Finale. Die Recherche dafür nahm fünf Jahre in Anspruch.

Jens Baumgart und John Seegert haben die Hörer von RPR1über die Corona-Krise informiert.

Ebenso abwechslungsreich sind die nominierten Wettbewerbsbeiträge in der Kategorie "Bestes Nachrichten- und Informationsformat". RPR1 hat seine Hörer mit dem "Corona-Kompass" während der Pandemie auf dem Laufenden gehalten und hat es damit auch ins Finale geschafft. Die Terrorismusexperten der ARD, Michael Götschenberg vom rbb Inforadio und Holger Schmidt von SWR Aktuell, sind für ihre Recherchen über die rechtsextreme "Gruppe S" nominiert. Und B5 aktuell ist es gelungen, über die eher drögen Haushaltsberatungen im Bundestag so fesselnd und unterhaltsam zu berichten, dass die Jury den Beitrag zu den drei besten drei in dieser Kategorie zählt.

In der Kategorie "Beste Programmaktion" würdigt die Jury Ideen und Initiativen, bei denen die Sender ihre Hörer einbinden. Besonders gut gelungen ist das nach Ansicht der Medienexperten dem Team von 105'5 Spreeradio, das in Berlin Soforthilfen für Vereine in Not organisiert. Fritz vom rbb wiederum hat mit der Aktion "10.000 Schlüpfer für Berlin" die Hörer animiert, Unterwäsche für Obdachlose zu spenden. Und BAYERN 3 hat für die Aktion "Gaffen geht gar nicht!" mehr als eine Million Autofahrer begeistern können.

Weitere Nominierungen folgen

Model und Unternehmerin Sara Nuru überreicht den Preis für die "Beste Programmaktion".

Wie gewohnt werden die Gewinner des Deutschen Radiopreises erst bei der Verleihung in Hamburg bekanntgegeben. Bis zum 10. September werden sich die Nominierten also gedulden müssen. Für zusätzliche Spannung werden an diesem Abend die prominenten Laudatoren sorgen, die die Entscheidung der Jury verkünden dürfen. In diesem Jahr überreichen Model Sara Nuru, Sängerin Anna Loos und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens die Auszeichnungen, sowie Internet-Star Falco Punch und Leichtathletin Malaika Mihambo. Die Nominierungen in den übrigen fünf Kategorien werden in einer Woche bekanntgegeben.

Natürlich muss auch der Deutsche Radiopreis auf die Gefahren durch das Coronavirus Rücksicht nehmen. Die Verleihung findet daher in diesem Jahr erstmals ohne großes Publikum statt. Außerdem liegt der Veranstaltung ein Konzept zugrunde, das für einen ausreichenden Abstand zwischen den Nominierten, Laudatoren und Künstlern sorgen wird. Auf diese Weise ist es möglich, dass Moderatorin Barbara Schöneberger auch unter diesen besonderen Umständen beliebte Musiker live in Hamburg begrüßen kann. Welche Stars beim Deutschen Radiopreis 2020 dabei sein werden, ist allerdings noch geheim. Schon klar ist aber, dass Musikliebhaber und Radiofans die Verleihung bei vielen Radioprogrammen und online im Stream live verfolgen können.