Radiopreis-Netzticker: Jetzt Livestream vom goldenen Teppich

Deutscher Radiopreis 2022

In einer Gala in Hamburg werden außergewöhnliche Radio-Leistungen ausgezeichnet. Barbara Schöneberger führt durch den Abend.

In welchem Outfit erscheint Moderatorin Barbara Schöneberger beim Radiopreis 2022? Wer wird das Publikum mit seinem Auftritt am meisten mitreißen - Roland Kaiser, The BossHoss, Tears For Fears oder die Sportfreunde Stiller? Und vor allem: Wer gewinnt einen der begehrten Radiopreise - und hält die längste Dankesrede? Alle Höhepunkte von der Gala und die Netzreaktionen hier im Ticker verfolgen!