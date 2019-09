Radiopreis: Stars gratulieren zum 10. Geburtstag

10 Jahre Radiopreis: Stars gratulieren zum Jubiläum

Radio und Musik - das gehört einfach zusammen. Und so lassen es sich auch Lukas Graham, Rea Garvey, Mark Forster und viele weitere Stars der deutschen und internationalen Musikszene nicht nehmen, dem Deutschen Radiopreis zum 10. Geburtstag zu gratulieren. Denn "Radio ist der Turbolader fürs Leben!", wie Herbert Grönemeyer, einer der Gäste der Jubiläumsgala, es ausdrückt.

Radiopreis: Musik-Stars gratulieren zum Jubiläum

Am 25. September feiert der Deutsche Radiopreis sein zehnjähriges Jubiläum. Lukas Graham, Rea Garvey und viele weitere Musikstars gratulieren zum Geburtstag.

440 Einreichungen für den Deutschen Radiopreis

Am 25. September wird der zehnte Deutsche Radiopreis in Hamburg verliehen. Für den feierlichen Rahmen dieser Gala wird Hamburgs berühmtestes Konzerthaus, die Elbphilharmonie, sorgen. Seit 2010 wetteifern Deutschlands Radiomacher in zwölf Kategorien um die Auszeichnung mit dem Radiopreis. Ob Morgen-Moderator oder Lokalreporter, Popwelle oder Klassikprogramm, ob private oder öffentlich-rechtliche Sender - Jahr für Jahr gehen mehr Beiträge in den Wettbewerb. In diesem Jahr können die Medienexperten in der unabhängigen Jury beim Grimme-Institut aus 440 Einreichungen von 154 Radioprogrammen auswählen.

Steinmeier und Grönemeyer bei Jubiläumsgala

Wie in den vergangenen Jahren wird Barbara Schöneberger als Moderatorin durch den Galaabend führen. Neben zahlreichen prominenten Laudatoren wird sie in diesem Jahr auch einen besonderen Gast begrüßen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stattet der Gala einen Besuch ab und wird zu den Preisträgern, Nominierten und ihren Gästen sprechen. Für einen der musikalischen Höhepunkt wird Musiklegende Herbert Grönemeyer mit seiner Ballade "Mein Lebensstrahlen" sorgen. Der Auftritt in der Elbphilharmonie wird für Grönemeyer eine Premiere sein. Der Große Saal mit der berühmten Akustik beeindruckt den routinierten Musiker: "Das ist ein imposanter Raum, den es zu füllen gilt", sagte Herbert Grönemeyer im Radiopreis-Interview.

Preisverleihung im Livestream und im Radio

Radiofans können die Show mit all ihren Highlights und großen Gefühlen live miterleben. Online können die Zuschauer die Ankunft der Gäste und Stars auf dem roten Teppich sowie die Show im Livestream verfolgen. Zudem übertragen bundesweit zahlreiche Radiosender den Deutschen Radiopreis live aus der Hansestadt. Erstmals werden mit Birgit Hahn (Radio Hamburg) und Sebastian Winkler (BAYERN 3) auch zwei Kommentatoren die Hörerinnen und Hörer durch den Abend begleiten. Mehrere Fernsehsender zeigen die Show am späten Abend außerdem zeitversetzt.