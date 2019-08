Deutscher Radiopreis: Herbert Grönemeyer kommt zur Gala

Herbert Grönemeyer kommt zur Jubiläumsgala

Mit Herbert Grönemeyer kommt ein bekennender Radiofan zur Gala.

Ein besonderes Lied an einem besonderen Ort zu einem besonderen Anlass – so gratuliert Herbert Grönemeyer dem Deutschen Radiopreis zum Jubiläum. Wenn am 25. September die wichtigste Auszeichnung der deutschen Radio-Branche zum zehnten Mal verliehen wird, wird Herbert Grönemeyer in der Hamburger Elbphilharmonie mit Orchester-Begleitung auftreten. Zusammen mit Musikern der NDR Radio Philharmonie präsentiert er ein eigens für den Galaabend komponiertes Arrangement der Ballade "Mein Lebensstrahlen".

Herbert Grönemeyer ist der erste von mehreren deutschen und internationalen Stars, die die Jubiläumsgala zur glamourösen Show machen werden. Als Ehrengast wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Preisträgern, Nominierten und ihren Gästen sprechen. Auch in diesem Jahr führt Barbara Schöneberger mit gewohnter Leichtigkeit durch die Galanacht. Prominente Laudatoren werden die insgesamt 12 Auszeichnungen überreichen – darunter erstmals auch den Deutschen Radiopreis für den Besten Podcast.

Grönemeyer setzt auf Orchester

Für die Elphi hat Herbert Grönemeyer ein besonderes Stück vorbereitet.

Der Auftritt in der Elbphilharmonie wird für Herbert Grönemeyer eine Premiere sein. Der Große Saal mit seinen terrassenförmigen Zuschauerrängen und der berühmten Akkustik beeindruckt den routinierten Musiker: "Das ist ein imposanter Raum, den es zu füllen gilt", hat Herbert Grönemeyer im Radiopreis-Interview verraten. Dabei setzt er auf die Wirkung des Orchesters. "Für einen Sänger ist das etwas Besonderes, wenn du hinter dir so ein großes Orchester hast. Das wärmt schon den Rücken. Dann singst du noch ein bisschen größer, ein bisschen stärker." Einen Eindruck davon vermittelt schon die Album-Version des Stücks "Mein Lebensstrahlen". Für das inzwischen 15. Studioalbum mit dem Titel "Tumult" hat Herbert Grönemeyer das Liebeslied mit den Streichern des London Symphonic Orchestra eingespielt. "Insofern ist der Deutsche Radiopreis ein schöner Anlass, das noch einmal zu machen", freut sich Herbert Grönemeyer. 2011 war Herbert Grönemeyer schon einmal zu Gast bei der Radiopreis-Gala.

Auswahl der Nominierten beginnt bald

Welche weiteren musikalischen Topacts Barbara Schöneberger auf der Galabühne begrüßen darf, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Geduld ist auch noch bei den Moderatoren, Reportern und Programmmachern gefragt, die sich in diesem Jahr mit mehr als 440 Einreichungen um den Deutschen Radiopreis beworben haben. Die unabhängige Jury beim Grimme-Institut wird in den kommenden Wochen zunächst die Finalisten in jeder der zwölf Preiskategorie vorstellen. Jeweils drei Bewerber dürfen auf die Auszeichnung zum Beispiel für die Beste Morgensendung, das Beste Interview oder als Bester Newcomer hoffen.

Aus dem gläseren Radiostudio wird die Gala live übertragen.

Radiofans können die Show mit all ihren Highlights und großen Gefühlen live miterleben. Birgit Hahn und Sebastian Winkler werden live aus der Elphi berichten und im gläsernen Radiostudio über der Bühne den Stars und Preisträgern ganz nah sein. Bundesweit werden zahlreiche private und öffentliche Radiosender die Gala übertragen. Online können die Zuschauer die Ankunft der Gäste und Stars auf dem Roten Teppich sowie die Show im Livestream verfolgen. Mehrere Fernsehsender zeigen die Show am späten Abend außerdem zeitversetzt.