Deutscher Radiopreis 2019: Jubiläumsgala live erleben

Den Deutschen Radiopreis 2019 live erleben

Der Deutsche Radiopreis feiert seinen zehnten Geburtstag in der Elphi.

Hamburg rollt den roten Teppich aus: Am Mittwoch ist die Elbphilharmonie das Ziel der besten Moderatorinnen und Moderatoren, Newcomer und Programmverantwortlichen. Zum zehnten Mal wird in der Hansestadt der Deutsche Radiopreis verliehen. Neben den rund 1.400 Gästen begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger im Großen Saal auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem gratulieren deutsche und internationale Topstars wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Simply Red zum Jubiläum. Radiohörer und Musikfans können live dabei sein – vor Ort, im Netz und natürlich on air.

Ankunft der Stars am roten Teppich erleben

Schon lange vor Beginn der Gala haben Fans die Chance, ihre Stars, die prominenten Laudatoren und die Nominierten am roten Teppich zu treffen. Am Eingangsbereich der Elbphilharmonie sind Fanzonen eingerichtet, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, Autogrammwünsche zu äußern oder Fotos zu machen. Stars wie Taylor Swift, Olly Murs und Rea Garvey haben sich in den Vorjahren viel Zeit für Selfies mit ihren Fans genommen. Wer nicht in Hamburg dabei sein kann, kann den Trubel am roten Teppich und die anschließende Gala ab 18.30 Uhr online auf dieser Seite im Livestream erleben. Ein Liveblog fasst außerdem die schönsten Bilder und Social-Media-Momente des Abends zusammen. Diskutiert wird das Event im Netz unter den Hashtags #radiopreis und #drp19.

Die Radiopreis-Gala live im Radio Bei den Öffentlich-Rechtlichen machen mit:

Antenne Brandenburg (rbb), BAYERN 3, Bremen

Vier, Bremen Zwei, Deutschlandfunk Nova, hr 3, hr-INFO, MDR JUMP, MDR Sachsen-Anhalt, NDR Info Spezial, NDR 2, SR 1, SWR3, SWR Aktuell und WDR 2.



Von den privaten Programmen übertragen:

104.6 RTL, 105'5 Spreeradio, 89.0 RTL, 94,3 rs2, antenne 1, Antenne MV, ANTENNE NIEDERSACHSEN, Antenne Sylt, ANTENNE THÜRINGEN, Berliner Rundfunk 91.4, Das durchgeknallte Radio, die neue welle, DONAU 3 FM, ENERGY - HIT MUSIC ONLY !, ENERGY BREMEN, Flash-Radio, HaPPyFan-Radio, HIT RADIO FFH, Hitradio Ohr, HITRADIO RTL, HURRICANE FM, Limited.FM , musicloversFM, R.SA, R.SH, RADIO 21, Radio 7, Radio Bad Nauheim, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, radio ffn, Radio Gong 96.3, Radio Hamburg, Radio Jade, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, PRIDE FM, RADIO PSR, RADIO ROLAND, Radio Schwaben, radio speed+, Radio Zwickau, RadioDD63, ROCK ANTENNE Hamburg, Rockland Radio, RPR1., RTL - Deutschlands Hit-Radio, Schwarzwaldradio, Sunray-FM, Transistor FM, Zellerau Net.

Die Gala im Stream, im Radio und im TV

Birgit Hahn und Sebastian Winkler begleiten die Gala im Radio.

Die lange Nacht des Radios ist natürlich auch deutschlandweit on air zu hören. 15 öffentlich-rechtliche Programme und 53 private Sender übertragen die Jubiläumsgala ab 20.05 Uhr live. Birgit Hahn und Sebastian Winkler kommentieren aus dem gläsernen Studio im Großen Saal direkt über der Bühne - ganz nah dran, wenn Laudatoren wie Andrea Sawatzki oder Sönke Wortmann die versiegelten Umschläge der Jury öffnen und Nominierte zu Preisträgern werden.

Im Fernsehen zeigen sieben dritte Programme sowie ARD-alpha die Gala zeitversetzt. Bis zum kommenden Wochenende gibt es viele verschiedene Gelegenheiten, Udo Lindenbergs Auftritt, Khatia Buniatishvilis Klavier-Solo und natürlich die besten Sprüche von Barbara Schöneberger noch einmal zu genießen.

Die Radiopreis-Gala im TV erleben Mittwoch, 25. September

NDR - 22.00 Uhr

ARD-alpha - 23.15 Uhr

MDR - 23.35 Uhr



Donnerstag, 26. September

RBB - 00.00 Uhr

HR - 00.05 Uhr

WDR - 00.25 Uhr



Freitag, 27. September

NDR - 00.00 Uhr (Best of)



Sonntag, 29. September

SR - 10.00 Uhr

SWR - 10.00 Uhr

Der Deutsche Radiopreis wird in zwölf Kategorien verliehen – von der "Besten Moderation" über die "Beste Morgensendung" bis zur "Besten Innovation". Erstmals wird auch der "Beste Podcast" ausgezeichnet. Die unabhängige Jury beim Grimme-Institut hat 36 Finalisten nominiert. Insgesamt haben sich rund 150 öffentlich-rechtliche und private Programme an dem Wettbewerb beteiligt und mehr als 440 Bewerbungen ins Rennen geschickt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.