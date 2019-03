Erstmals wird der beste Podcast gekürt

Deutschlands Radioszene fiebert schon der Gala in der Elbphilharmonie entgegen.

Der Deutsche Radiopreis geht mit einer Neuerung in sein zehntes Jahr: Bei der Verleihung am 25. September 2019 in der Elbphilharmonie in Hamburg wird zum ersten Mal auch der beste Podcast ausgezeichnet. Zunächst aber haben die Radiosender vom 1. April bis zum 31. Mai Gelegenheit, ihre Bewerbungen für die insgesamt zwölf Kategorien einzureichen. Danach beginnt für die unabhängige Jury beim Grimme-Institut die schwierige Auswahl.

Podcasts werden immer beliebter

Podcasts lassen sich über ein Smartphone auch bequem unterwegs hören.

Mit Podcasts erlebt das Hören zurzeit einen regelrechten Boom. Der Deutsche Radiopreis greift diesen Trend nun auf. Ganz gleich ob auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen - die Podcast-Angebote der deutschen Radiomacher begleiten die Hörerinnen und Hörer, wann und wo diese es möchten.

Podcasts fassen beispielsweise am Morgen die wichtigsten Infos in aller Kürze zusammen. Sie nehmen sich die Zeit für Hintergründe und Themen, die sonst zu kurz kommen. Sie halten Literatur-, Sport- oder Musikfans auf dem Laufenden. Oder sie begleiten aufwendige Recherche-Projekte.

"Zeigen, wozu Radio in der Lage ist."

Joachim Knuth, Programmdirektor Hörfunk | NDR

Die zahlreichen erfolgreichen Podcast-Angebote zeigen, wie vielfältig die Radio-Landschaft ist und wie viel Innovationskraft in den Macher*innen steckt. Joachim Knuth, der Vorsitzende des Radiopreis-Beirats, rechnet mit einem aufregenden Wettbewerb um die neue Auszeichnung: "Ich hoffe, dass sich viele Radiomacherinnen und Radiomacher angespornt fühlen, ihre Beiträge einzureichen und damit zu zeigen, wozu das Medium Radio in der Lage ist."

Die neue Preiskategorie ist für Lutz Kuckuck, den Geschäftsführer der Radiozentrale, das richtige Signal für das Jubiläumsjahr des Deutschen Radiopreises: "Das Jubiläum steht somit nicht für ein Ankommen im Establishment, sondern bezeugt die immerwährende Neugier und Innovationskraft des Mediums. Ich bin überzeugt: Zehn Jahre Deutscher Radiopreis ist erst der Anfang."

Auch der Bundespräsident kommt

Zur Jubiläums-Gala in der Elbphilharmonie wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Prominente Laudatorinnen und Laudatoren sowie deutsche und internationale Topstars werden für eine glamouröse Show sorgen. Welche Moderatoren, Reporter und Programmmacher bei der Gala als Nominierte auf eine Auszeichnung hoffen dürfen, entscheidet sich in den kommenden Monaten.

Hunderte Beiträge im Wettbewerb

Zu den zwölf Preiskategorien zählt auch die Beste Morgensendung, das Beste Nachrichten- und Informationsformat und der Beste Newcomer. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 380 Beiträge in den Wettbewerb. Ein Rekord, der im Jubiläumsjahr garantiert übertroffen wird.