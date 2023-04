Deutscher Radiopreis 2023: Bewerbungen bis Mitte Mai möglich

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen.

Wer sind die besten Moderatoren und Moderatorinnen? Welche Nachwuchstalente sind besonders vielversprechend? Welche Reportage oder welches Interview hat die Hörerinnen und Hörer besonders gefesselt? Diese Fragen beantwortet der Deutsche Radiopreis 2023. Am 7. September wird die wichtigste Auszeichnung der Radiobranche wieder in Hamburg verliehen. Bis Mitte Mai können private und öffentlich-rechtliche Programme nun ihre Bewerbungen ins Rennen schicken.

Radiopreis für das "Beste Musikformat"

Erstmals wetteifern die Sender in diesem Jahr um die Auszeichnung für das "Beste Musikformat". Viele Hörerinnen und Hörer fühlen sich den Programmen gerade durch die Musik verbunden und schätzen sie als Begleiter durch den Alltag. Für Katja Marx, die Vorsitzende des Radiopreis-Beirats und NDR Programmdirektorin liegt darin auch eine der herausragenden Stärken des Mediums: "Radio ist seit 100 Jahren emotional und wertvoll. Ich bin davon überzeugt, das wird dem Radio auch in Zukunft auf unverwechselbare Weise gelingen." Mit der neuen Preiskategorie werden nun Formate und Ideen gewürdigt, die die Musik etwa bei Konzerten, Live-Events oder Radioshows in den Mittelpunkt stellen.

Rückblick: Die Höhepunkte beim Deutschen Radiopreis 2022

Barbara Schöneberger und Thorsten Schorn begrüßten bei der Gala in Hamburg unter anderem Roland Kaiser, Tears For Fears und Leony.

Mehr Raum für Unterhaltungsformate

Neu ist in diesem Jahr auch die Preiskategorie "Bestes Entertainment". Gesucht werden hier besonders gelungene Unterhaltungsformate - von Comedy über politische Satire bis zu humoristischen Serien. Kurz: Alles, was Spaß macht. Dieser Preis ersetzt die bisherige Auszeichnung für die "Beste Comedy". Mit den neuen Kategorien haben die Sender nun auch mehr Möglichkeiten, Podcasts ins Rennen um den Deutschen Radiopreis zu schicken. Die beliebten On-Demand-Angebote können damit in insgesamt fünf Preiskategorien eingereicht werden.

Mehrere Hundert Bewerbungen erwartet

Für Grit Leithäuser, Radiozentrale

Bis zum 15. Mai haben die Sender nun Gelegenheit, sich mit herausragenden Sendungen, vielversprechenden Innovationen und einfallsreichen Programmaktionen für die Auszeichnung online zu bewerben. In den vergangenen Jahren wetteiferten jeweils mehrere Hundert Beiträge um die begehrte Auszeichnung. Die Vielfalt der Ideen machte dabei immer wieder deutlich, wie innovationsfreudig das Medium Radio ist und wie viel Gespür die Menschen am Mikro für den Puls der Zeit haben. Eigenschaften, die für Grit Leithäuser von der Radiozentrale das Medium ausmachen: "Austausch und Zuhören, Information und Einordnung, Gemeinschaft und Vielfalt - Radio bildet das ab, was Menschen dazu befähigt, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Und deshalb ist Radio der soziale Kit für die Gesellschaft."

Stars feiern mit Nominierten in Hamburg

Ein Höhepunkt der Radiopreis-Gala 2022: Newcomerin Leony.

Verliehen wird der Deutsche Radiopreis in zehn Kategorien. Aus allen Bewerbungen wird zunächst eine Nominierungskommission beim Grimme-Institut jeweils drei Wettbewerbsbeiträge pro Kategorie für das Finale auswählen. Anschließend werden die Medienexperten und -Expertinnen der Radiopreis-Jury die Sieger und Siegerinnen küren. Wer das Rennen macht, erfahren die Nominierten aber erst bei der Radiopreis-Gala im September. Auch in diesem Jahr werden wieder deutsche und internationale Stars nach Hamburg kommen, um das Radio und die Menschen in den Studios zu feiern. Welche Stars bei der Gala mitfiebern werden, wird ab Anfang August bekannt gegeben. Musikfans und Radioliebhaber werden bei der großen Nacht des Radios wieder live dabei sein können - am Radio und im Livestream. Bei der Gala 2022 feierten die Synthiepop-Helden von Tears For Fears, Newcomerin Leony und Schlager-Legende Roland Kaiser mit den besten Radiomacherinnen und Radiomachern.