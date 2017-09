Radiopreis 2017: Die Gala aus der Elphi live

Wenige Minuten zuvor:

WHMuellenberg @WEHAEM Jennifer Weist von "Jennifer Rostock" bekommt noch etwas Puder-bevor es gleich auf die Bühne geht beim #drp17. https://t.co/7CaPB02zE4

Peter Maffay hat sich noch weitere Verstärkung an seine Seite geholt: Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostock. Von den beiden gibt es den Song "Leuchtturm".

Musikalischer Gast ist jetzt Peter Maffay - er wird zusammen mit Johannes Oerding auf der Bühne stehen (sorry, sitzen). "Über sieben Brücken musst du gehen" heißt der Song.

Das sagt die Jury:

"Tief unten in den Kellern des Funkhauses, da wo die Sonne nie hinkommt arbeiten Dirk Haberkorn und Boris Meinzer im FFH-Comedykeller tagesaktuelle Bestellungen der Moderatoren ab: "Du, Dirk, der Johannes Scherer braucht noch 'nen Gag zum Thema Brexit". In diesem 'Making-Off' überbieten sich die beiden Comedy-Redakteure mit Punchlines - mit ansteckendem Spaß am abgedrehten Wortspiel und einem außergewöhnlich guten Gespür für Timing. Jede einzelne Folge wirkt für sich, als täglicher Running Gag entwickelt die Serie Sucht-Charakter. Der FFH-Comedykeller - ein überzeugendes Konzept, kreativ getextet und hervorragend performt und produziert."

Dirk Haberkorn und Boris Meinzer von HIT RADIO FFH

Der Deutsche Radiopreis 2017 für die "Beste Comedy" geht an...

Jetzt wird die "Beste Comedy" gekürt - Laudatorin ist Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Das sagt die Jury:

"Sonntagsgespräche gibt es in der deutschen Radiolandschaft viele. Die Jury zeichnet mit der Blauen Couch ein außergewöhnlich gelungenes Beispiel aus. Der Moderatorin Gabi Fischer gelingt es in diesen zwei Mittagsstunden auf Bayern 1 ihrem Gast, dem TV-Moderator Rudi Cerne, nahe zu kommen, ohne ihm zu nahe zu treten und zu unterhalten, ohne auch nur eine Minute oberflächlich zu werden. Dieses Gespräch ist Anschauungsmaterial für jeden angehenden Radiojournalisten."

Gabi Fischer und Manuela Brenzinger von Bayern 1

Der Preis für das "Beste Interview" geht an...

Zitat der "Besten Moderatorin" beim Deutschen Radiopreis:

RADIOSZENE @RADIOSZENE "Ick möschte mich bei Rick de Lisle bedanken, dassa mich bei McDonalds wegjeholt hat!" #drp17 Dankesrede Gerlinde Jänicke Beste Moderatorin

Jetzt geht es um den Deutschen Radiopreis für die Kategorie "Bestes Interview" - Laudator ist Unternehmer Michael Otto.

Reaktion auf den Preis für N-Joy:

Susann Meier @susann_meier Sehr verdienter Preis für @NJOYDE beim Deutschen Radiopreis. #drp17

Hier die Begründung der Jury:

"Sie macht seit mittlerweile 25 Jahren Radio und das nach wie vor mit unglaublich viel Spaß. Sie ist schlagfertig, mitfühlend, aber auch ernst und nachdenklich. Dabei nimmt sie selten ein Blatt vor den Mund und ist auch mal bereit, jede Radioregel zu ignorieren, wenn eine Sendung so für ihre Hörer interessanter wird."

Gerlinde Jänicke von 94,3 rs2

"Beste Moderatorin" ist...

Jetzt geht es beim Deutschen Radiopreis 2017 um die Kategorie "Beste Moderatorin" - Laudator ist Comedian Michael Mittermeier. Er nennt es "Königinnendisziplin".

Musikalisches Intermezzo von Anne-Marie und einem Medley aus "Rockabye" und "Ciao Adios".

Hier die Begründung der Jury:

"'Kopf Hoch. Das Handy kann warten' so heißt eine großartige Aktion von N-JOY, die seit fast zwei Jahren den Focus auf dieses so wichtige Thema lenkt und dabei nichts an Aktualität verloren hat. Berichte von Augenzeugen und Betroffenen berühren und schockieren. So wird für jeden nachvollziehbar, wie gefährlich die Benutzung des Handys am Steuer wirklich ist. Durch die Verbreitung über die sozialen Netzwerke, erfährt diese tolle Aktion eine Bekanntheit auch weit über das Sendegebiet hinaus. 'Kopf Hoch. Das Handy kann warten' ist interaktiv, crossmedial und macht die Hörer selbst zu einem Bestandteil dieser einzigartigen, extrem wichtigen Programmaktion."

Melanie Fuchs und Philipp Goewe von N_JOY (NDR)

Der Preis für die "Beste Programmaktion" geht an...

Mit dem Deutschen Radiopreis 2017 in der Kategorie "Beste Programmaktion" geht es gleich weiter. Laudatorin ist Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch.

Hier die Begründung der Jury:

"Musik-Casting Shows finden zumeist im Fernsehen statt und sind im Radio eher selten anzutreffen. Mit dem Radioformat 'Zwei Stationen Ruhm' von Gong 96.3 wird die S-Bahn zur spontanen Bühne für Münchener Musiktalente und die Fahrgäste zur härtesten Jury der Welt. Durch die Online Verlinkung der Aktion entstehen tolle Videos von den Auftritten und Reaktionen der Fahrgäste. Die Hörer können ihre Stimme für den besten musikalischen Beitrag abgeben. Der gekonnte Mix aus Vor-Ort-Aktion, Hörernähe und Verbreitung über Soziale Netzwerke macht aus dieser abgefahrenen Idee eine echte Innovation in der Radiolandschaft und damit eine preiswürdige Leistung in der Kategorie 'Beste Innovation'."

Johannes Ott und Matthias Ulrich von Radio Gong 96.3 München

Und der Deutsche Radiopreis 2017 geht an...

Jetzt geht es um den ersten Radiopreis des Abends: die "Beste Innovation" wird gekürt. Laudator ist Johannes Oerding.

Moderatorin Barbara Schöneberger betritt die Bühne - und bedankt sich bei den Künstlern für den musikalischen Auftakt.

Im großen Saal übergibt Adel Tawil jetzt an Wincent Weiss und "Musik sein".

Jetzt steht Adel Tawil auf der Bühne und präsentiert mit der NDR Radiophilharmonie "Ist da jemand".

Johannes Oerding performt "Kreise" - von seinem gleichnamigen fünften Studioalbum.

Und zwar mit Musik: Die NDR Radiophilharmonie mit Johannes Oerding, Adel Tawil und Wincent Weiss.

Jetzt geht es los!

Comedian Matze Knop mit Dame:

Moderatorin Barbara Schöneberger und die Radiokommentatoren Florian Weiss (ANTENNE BAYERN) und Elke Wiswedel (NDR 2)

Der Radiopreis ist die erste Gala, die in der Elbphilharmonie stattfindet - das hat der NDR Programmdirektor Hörfunk, Joachim Knuth, verraten. Im kommenden Jahr kehrt die Gala wieder in den historischen Schuppen 52 zurück.

Auch Günther Jauch wird eine Laudatio halten - und zwar für die "Beste Reportage"

So gaaaaaaanz langsam füllt sich der Saal - wird auch Zeit: Um 20.05 Uhr geht es los:

Grimme-Institut @grimme_institut Spannung steigt, gleich geht es los mit dem Deutschen #Radiopreis #drp17 https://t.co/oQ0p046g0T

Model Toni Garrn ist nicht nur Gast - sie wird auch auf der Bühne stehen.

Jennifer Lange @jenniferilange Model Toni Garrn hält die Laudatio für den besten Moderator. Gerade ist sie an der Elbphilharmonie angekommen #DRP17 https://t.co/sT2uVRLSE2

Blick in den Großen Saal der Elphi: Hier steigt ab 20.05 Uhr die große Gala!

Barbara Schöneberger trägt heute Abend Hosenanzug in Koralle:

WHMuellenberg @WEHAEM Beth Ditto hört vor allem #HipHop im #Radio. Gleich tritt sie beim #drp17 auf! https://t.co/vvpIOyRgj9

Und wenn Sie wissen wollen, welche Künstler heute Abend auf der Bühne der Elphi stehen werden: Hier können Sie sich detailliert informieren:

Falls Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, wer heute den Deutschen Radiopreis 2017 abräumen könnte: Hier sind die Nominierten:

Auch ARD-Terrorismusexperte Georg Mascolo ist bei der Radiopreis-Gala dabei:

Die einzelnen Sender fiebern mit den Nominierten mit:

MDR KULTUR @mdrkultur Deutscher #Radiopreis: Wir drücken Susann Krieger die Daumen. Der Platz für heute Abend ist schon reserviert.… https://t.co/ImXudRLTDa

Stargeiger Nigel Kennedy beim Warmup: In der Tasse ist übrigens Tee!

Adel Tawil im Interview: Ihm geht es gesundheitlich wieder ganz gut. Er hatte sich bei einem Badeunfall einen Halswirbel gebrochen. Heute Abend wird er mit der Radiophilharmonie auf der Bühne stehen.

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis meint, der Elphi-Fußboden sei nicht gerade Stiletto-freundlich. Sie sei auf jeden Fall froh, dass sie Plateau-Schuhe trägt.

Was für ein Ausblick!

Radiozentrale @Radiozentrale Impression vom Balkon der @elbphilharmonie, Hamburg. Einmalige und einzigartige Location für den #drp17! https://t.co/i7KdC4Cn9O

Auch dieser junge Mann ist schon auf der Plaza der Elbphilharmonie: ganz leger im schwarzen T-Shirt.

WHMuellenberg @WEHAEM Vincent Weiss gefällt offensichtlich die Aussicht auf #Hamburg. #drp17 #radiopreis https://t.co/cWpj6nAozB

Beth Dito, Sascha und Adel Tawil sind soeben an der Elphilharmonie angekommen.

Auch die Nominierten für den Deutschen Radiopreis 2017 trudeln ein:

Zeit für einen Perspektivwechsel: Das sieht man, wenn man auf dem Roten Teppich nach oben blickt

Moderiert wird die Gala - wie schon in den vergangenen Jahren - von Barbara Schöneberger.

Bis sich der Große Konzertsaal der Elbphilharmonie mit den geladenen Gästen füllt, dauert es ein wenig. Von unten nach oben über die "Tube" - die längste geschwungene Fahrtreppe der Welt - dauert es zweieinhalb Minuten.

Jennifer Lange @jenniferilange ABBA Legende Benny Andersson ist bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises angekommen #DRP17 https://t.co/7N6COmIopO

WHMuellenberg @WEHAEM Benno Führmann hält einen Klönschnack , bevor es in die #Elphi geht. #drp17 https://t.co/YYSnRXJ05E

ABBA-Legende Benny Andersson im Interview: Er ist ganz angetan von der Elbphilharmonie.

Apropos Radio: Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2017 startet um 20.05 Uhr und wird auch im Radio zu hören sein. 62 Sender übertragen den Gala-Abend live. Wo, wann und wie lesen Sie hier:

Petrus hat offenbar ein Einsehen. Den ganzen Tag über hat es im Hamburg zum Teil heftig geregnet. Jetzt reißt der Himmel auf - und die Wolken halten dicht. So kommen die Gäste trockenen Fußes und Hauptes ins Konzerthaus. Petrus scheint Radio-Fan zu sein...

Vergeben wird der Deutsche Radiopreis übrigens in elf Kategorien. In diesem Jahr gab es so viele Bewerbungen wie noch nie: 381 Vorschläge wurden von privaten und öffentlich-rechtlichen Programmen eingereicht. Da hatte die Jury eine Menge zu tun.

ABBA-Legende Benny Andersson gibt massenweise Autogramme.

Diesmal findet die Verleihung des Deutschen Radiopreises nicht im historischen Schuppen 52 im Hamburger Hafen statt, sondern im neuen Konzerthaus der Hansestadt: der Elbphilharmonie.

Als Stargäste sind heute Abend dabei: Peter Maffay, ABBA-Legende Benny Andersson, Ausnahme-Geiger Nigel Kennedy, Newcomerin Anne-Marie, die frühere Gossip-Sängerin Beth Ditto, Adel Tawil, Johannes Oerding und Wincent Weiss.

Jens Marhold von NDR 2 berichtet vom Roten Teppich (der allerdings anthrazit ist).

In wenigen Minuten werden Sie oben im Livestream sehen, was auf dem Roten Teppich passiert. Ab 20.05 Uhr beginnt die Verleihung der Preise und die Show. Hier im Liveticker bekommen Sie außerdem alle aktuellen Infos und die schönsten Fotos der Gala.

Herzlich willkommen zum Liveticker vom Deutschen Radiopreis 2017!